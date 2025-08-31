4車手詐得610萬最少僅分得3千 判刑至少1年6月還要賠錢

陳男等4車手收詐款分得3千元不等報酬，卻被判1年8月不等徒刑，還要賠償610萬。（資料照）

2025/08/31 09:34

〔記者李立法／屏東報導〕陳男等4名詐團車手陸續向誤信投資詐騙技倆的錢姓被害人收取610萬元贓款上繳後，各分得3000元至2萬6000元不等報酬，事後被警方查獲送辦，屏東地院依詐欺取財罪分判處陳男等人1年8個月不等徒刑，還要連帶賠償被害人損失的610萬元。

陳男等4人擔任詐騙集團車手，於1年多前向誤信投資詐術的錢姓男子謊稱是投資公司專員，持偽造的示別證陸續向錢姓被害人收取610萬元現金，還開立假收據取信被害人，4人將贓款上繳詐團高層後，各分得3000元至2萬6千元不等報酬，錢男查覺受騙時，已追不回被詐騙的款項，警方循線逮到陳男等4名車手送辦。

屏東地院認為陳男等人為一己私利擔任詐騙取款車手，持偽造本案識別證、收據向被害人收款，隱匿詐欺犯罪所得，實無可取，依詐欺取財罪分別判處1年6月至1年8月不等徒刑；錢姓被害人並向陳男等人提起損害賠償之訴，法官認為求償有理，判4人要連帶賠償610萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

