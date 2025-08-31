為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    開欠稅賓士E200宜蘭賣菜 遇「智慧扣車」沒轍一次繳清

    行政執行署宜蘭分署會同宜蘭縣財稅局人員查封欠稅的賓士豪車。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    2025/08/31 09:37

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市1名菜販駕駛欠稅的賓士E200轎車到市場賣菜，車子停在路邊停車格後，法務部行政執行署宜蘭分署透過路邊停車即時通報系統掌握行蹤，隨即派員查封，菜販得知後火速趕到現場，為了保住愛車，3萬餘元欠款一次繳清。

    行政執行署宜蘭分署與宜蘭縣政府財政稅務局、交通處跨機關合作，整合宜蘭縣路邊收費停車格停車資訊，若發現欠稅車輛停入停車格，第一時間通報宜蘭分署現場執行，最近就查扣1輛欠稅賓士E200，追回欠稅款項，落實交通正義。

    據了解，宜蘭黎姓女子欠繳房屋稅、牌照稅共3萬餘元，被宜蘭縣財稅局移送行政執行署宜蘭分署執行，經多次催繳納都未獲理會，8月下旬，她名下1輛2017年出廠的黑色賓士E200，出現在宜蘭火車站前方的光復路路邊停車格，宜蘭分署根據路邊停車即時通報系統資訊，會同宜蘭縣財稅局人員前往查封。

    事發當時，在附近市場賣菜的賓士駕駛發現車子被查封，轉往停車現場了解，聲稱自己為車主的朋友，也是目前賓士使用人，為了繼續使用豪車，二話不說，一次繳清全部欠款。

    行政執行署宜蘭分署表示，民眾應誠實繳納各項公法上債務，切勿置之不理，若被移送執行應積極面對，主動清繳欠款或辦理分期繳納，以免財產遭查扣執行、限制出境及拘提管收等強制措施。

    停在路邊停車格的欠稅賓士E200相當醒目。（圖由行政執行署宜蘭分署）

