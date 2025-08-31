為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    應召站招攬逃逸女移工 警攻破據點逮2越籍女子

    專案小組鎖定應召站據點，蒐證後攻堅查獲2名越南籍應召女子。（記者鄭淑婷翻攝）

    專案小組鎖定應召站據點，蒐證後攻堅查獲2名越南籍應召女子。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/08/31 09:07

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局行政組員警執行網路巡邏時，在網路論壇發現有業者刊登帶有性暗示的色情廣告，隨即與轄區同安派出所員警組成專案小組，經蒐證訪查發現應召女子藏身於桃園區南平路1處公寓內，昨（30）日攻堅查緝，當場查獲37歲張姓、35歲黃姓越南籍應召女子，2人都是逃逸移工。

    警方表示，2名越籍女子來台工作後，皆因自行脫離原雇主，受應召集團招攬加入，見警察上門嚇到奪門而出，該應召集團涉嫌容留、媒介逃逸移工從事性交易，藉以從中賺取暴利，警方將持續溯源追查，全案依法移請偵辦，另失聯部分移請專勤隊收容。

    桃園警分局表示，於暑期期間加強查察色情，自8月1日迄今共查獲妨害風化案件25件、56人，分局長王智民表示，色情據點隱藏民宅往往出入複雜，將持續針對非法色情廣告及場所全力查緝，掃蕩轄內隱藏治安死角，同時亦為淨化青少年活動環境，避免青少年受到不良誘惑。

    專案小組鎖定應召站據點，蒐證後攻堅查獲2名越南籍應召女子。（記者鄭淑婷翻攝）

    專案小組鎖定應召站據點，蒐證後攻堅查獲2名越南籍應召女子。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局行政組員警執行網路巡邏時，在網路論壇發現有業者刊登帶有性暗示的色情廣告。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局行政組員警執行網路巡邏時，在網路論壇發現有業者刊登帶有性暗示的色情廣告。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局行政組員警執行網路巡邏時，在網路論壇發現有業者刊登帶有性暗示的色情廣告。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局行政組員警執行網路巡邏時，在網路論壇發現有業者刊登帶有性暗示的色情廣告。（記者鄭淑婷翻攝）

