失智翁騎代步車迷途山區 跌落邊坡藤蔓纏身

王姓老翁受困邊坡，全身被藤蔓纏繞。（記者黃明堂翻攝）

2025/08/31 09:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉1名失智老翁前天騎電動代步車外出後未歸，警方接獲家屬報案後立即展開調查，並結合在地村民、義警共同投入搜索行動，昨天下午尋獲他受困於邊坡，全身被藤蔓纏繞，所幸意識清楚，化解一場危機。

王姓老翁獨自騎乘電動醫療代步車由住家外出，因未攜帶手機，加上罹患失智症，遲遲未歸，家屬昨天凌晨到關山分局海端分駐所報案。員警獲報後，立即調閱沿途監視器影像，發現王男最後身影出現在29日13時48分行經海端郵局南下方向，警力與家屬同步展開搜尋，昨天下午緊急協請消防救難隊，並召集山地義警、海端村山平部落及瀧下部落村民共約15人，組成臨時搜救隊，自住家周邊道路、產業道路、水圳及山區擴大搜尋，下午4點半在山平產業道路1.3公里處先發現王男所騎乘的電動代步車，隨後不遠處的陡坡間，發現王男身影。

王男因跌落陡坡遭山區藤蔓纏身，無法自行脫困。警員邱忠華與數位村民立即合力救援，並協請消防人員支援，眾人合力剪斷藤蔓將其拉起。經檢視王男意識清楚，惟受困多時體力不支，隨即由救護車送往關山慈濟醫院治療，所幸無大礙。關山分局說，本案獲縣議員張全馨嵐與海端鄉民代表會副主席余韋廷的關心，警民一心，最終讓失蹤長者獲救。

王姓老翁停在產業道路上的電動代步車。（記者黃明堂翻攝）

