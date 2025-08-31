為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    針對十大肇事路段加強執法見效 汐止交通事故發生數下降12％

    汐止分局每週針對轄內十大肇事路段加強執法，另要求轄區派出所列出5大易肇事路段進行巡邏防治。（記者吳昇儒翻攝）

    汐止分局每週針對轄內十大肇事路段加強執法，另要求轄區派出所列出5大易肇事路段進行巡邏防治。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/08/31 08:43

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局每週針對轄內十大肇事路段加強執法，另要求轄區派出所列出5大易肇事路段進行巡邏防治。施行後，交通事故發生數較去年同期下降12%，成功改善汐止地區安全用路環境。

    汐止警分局指出，汐止地區為往返台北與基隆重要交通樞紐，為了有效維護用路人安全，分析易肇事熱點、熱時，調整勤務部署；除了規劃出十大肇事路段外，另也要求轄區派出所針對地域特性，擇出5處易肇事地點，加強執法、巡邏防治事故發生。

    依據規劃執行勤務後，經統計交通事故數明顯下降，與去年同期相比，已下降12%，頗見成效。

    汐止分局表示，為了持續維護用路人安全，也結合民力深入社區與超商進行交通安全宣導外，並赴轄內大型車輛公司（如貨櫃場、水泥預拌車場）就大車駕駛加強教育，藉由分群、分眾概念，提升不同用路族群交通安全意識。

    此外，為防制暑假期間改裝車聚集影響市民夜間安寧情事，除加強各類執法宣導外，汐止警於8月28日、29日連續2天進行全轄掃蕩，並結合環警監聯合稽查締酒後駕車、防制危險駕車及改裝噪音車等重大違規行為，暑假期間計取締酒駕後車79件、改裝車輛176件、無照駕駛239件。

    汐止分局長徐俊生強調，將持續以「宣導與執法並重」策略，透過精準執法及多元宣導與跨域合作，來防制機車、老人、酒駕等各類重大交通事故發生。

    汐止分局於暑假期間，取締酒駕後車79件、改裝車輛176件、無照駕駛239件。（記者吳昇儒翻攝）

    汐止分局於暑假期間，取締酒駕後車79件、改裝車輛176件、無照駕駛239件。（記者吳昇儒翻攝）

