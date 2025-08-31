警方以google推算證明告示距離 法官判撤銷12000罰單

南迴公路大武路段常見警方在路旁雷射測速。（記者黃明堂攝）

2025/08/31 08:41

〔記者黃明堂／台東報導〕繆姓男子駕車行經南迴公路大武路段時，被員警以雷射測速槍測得時速101公里，比速限60公里多41公里，開出1萬2000元罰單，還得吊扣牌照1年；繆男認為警未依法在違規點前100到300公尺間設告示，據以提行政訴訟撤罰。警強調有設告示，並以google地圖測量距離推算設置點符合法規距離，但法官認為舉發時測速儀之位置已難以認定，判決撤銷罰單。

繆男是於去年4月間北上行駛南迴公路被警以手持雷射測速舉發超速，且是逾40公里的嚴重超速，他自稱當天在現場檢視，自420.5公里至419.5公里之區間，1公里內皆未有任何設置測速取締標誌，他以此等理由向裁罰機關高雄市交通局申訴被駁回後提行政訴訟。

高雄市交通局根據台東警局提供之採證照片、員警職務報告及示意圖答辯，謬男行經台9線419.5公里處北上車道，該路段為速限60公里，員警已於勤務前設置機動式警52標誌，其設置於台9線419.88公里北上車道旁，與測速器地點相距為596.22公尺，而測速器設置地點與交通違規行為發生地點之距離依採證相片顯示為331.5公尺，換算「警52」與交通違規行為發生地點為264.72公尺，符合道交條例「在一般道路應於100公尺至300公尺前，設置測速取締標誌」之舉發要件。

不過，高雄高等行政法院地方庭在審理時，發現警方對上述測速與告示距離，是從google地圖上換算的，今年3月再要求舉發機關實地以測距滾輪測量，兩者有約9公尺的誤差，加上時過將近1年，是否認為舉發時的測速儀位置，舉發機關未舉證說明，法官認為，本件無從認定無從認定實際違規行為發生地，判決撤罰。

