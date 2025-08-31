性侵未滿16歲國中女網友 19歲男子賠40萬換輕判6月徒刑

台中劉姓男子去年認識就讀國中的女網友，趁女網友到家時指侵得逞，因以40萬和少女家人和解，台中地院判刑6月。（記者陳建志攝）

2025/08/31 08:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中19歲劉姓男子，去年透過網路認識未滿16歲的國中少女小芬（化名），劉男趁著小芬到他住處時，以手指侵入小芬的下體性侵得逞，小芬母親事後得知氣炸提告，劉男雖坦承犯行，不過強調小芬當時並沒有拒絕他，並和小芬家人以40萬元達成和解，台中地院法官審酌其年紀尚輕、犯後態度尚可，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有期徒刑6月。

判決指出，劉姓男子2024年9月到10月間，透過網路認識就讀國中，未滿16歲的小芬，竟在去年11月11日凌晨1點多，趁著小芬到其住處，以手指頭插入小芬的性器官，與她發生性行為1次，小芬母親事後得知氣炸，向警方報案並提告。

劉男在警詢、偵訊時，承認以手指侵入小芬下體指侵得逞，小芬也稱劉男沒有經過她同意，用手指侵害她，不過劉男稱當時小芬沒有拒絕他，不知道為何這樣說？

台中地院法官審理後認為，劉男未顧及小芬性自主及判斷能力尚未成熟，竟未能克制自身情慾，而與她合意為性交行為，顯已影響小芬的身心健康與人格發展，行為不可取；惟念及劉男行為時僅19歲，年輕識淺，思慮欠周，且其犯後坦承犯行，態度尚可。

法官審酌，劉男已經和小芬以40萬元達成和解，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有期徒刑6月，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

