為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    花蓮高分院前錄事竟種大麻被逮 懲戒法院判降級改敘

    懲戒法院近日判處修男，降兩級改敘。（記者吳昇儒攝）

    懲戒法院近日判處修男，降兩級改敘。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/31 08:40

    〔記者吳昇儒／台北報導〕修姓男子曾在高等法院花蓮分院擔任錄事，去年1月間因種大麻供自己施用，同年2月又收受網友大麻2包，被警方查獲送辦判刑。高等法院獲知後，依法將修姓錄事逕送懲戒法院審理。懲戒法院近日判處修男，降兩級改敘。

    高等法院認為，修姓錄事於任職期間，有非執行職務的違法行為，雖然事後已經離職，但其行為是在任職時所犯，足致公眾喪失對其職位尊重與執行職務的信賴，損害司法信譽，應予懲戒，移請懲戒法院審理。

    懲戒法院調查，修姓錄事於2023年1月3日至2024年4月30日任職於花蓮高分院（已於2024年5月1日離職），卻於去年1月3日任職期間，持有及栽種大麻，供自己施用；同年2月16日，又收受女網友的兩包大麻，直至同年3月13日，被警方查獲，違法情事因而曝光。

    且修男於刑事偵審中，均坦承犯行，被依持有二級毒品罪，判處拘役40日；栽植大麻罪則判處有期徒刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並支付公庫5萬元及提供120小時義務勞務，因此確認修男有違法事實。

    法官認為，修男屬於司法人員，應依法行事，維護司法機關紀律與形象，卻持有二級毒品及栽種大麻，嚴重損害公務員形象及司法機關信譽；考量修男坦承犯行，及其任職期間工作表現，判處降兩級改敘。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播