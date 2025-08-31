花蓮高分院前錄事竟種大麻被逮 懲戒法院判降級改敘

懲戒法院近日判處修男，降兩級改敘。（記者吳昇儒攝）

2025/08/31 08:40

〔記者吳昇儒／台北報導〕修姓男子曾在高等法院花蓮分院擔任錄事，去年1月間因種大麻供自己施用，同年2月又收受網友大麻2包，被警方查獲送辦判刑。高等法院獲知後，依法將修姓錄事逕送懲戒法院審理。懲戒法院近日判處修男，降兩級改敘。

高等法院認為，修姓錄事於任職期間，有非執行職務的違法行為，雖然事後已經離職，但其行為是在任職時所犯，足致公眾喪失對其職位尊重與執行職務的信賴，損害司法信譽，應予懲戒，移請懲戒法院審理。

懲戒法院調查，修姓錄事於2023年1月3日至2024年4月30日任職於花蓮高分院（已於2024年5月1日離職），卻於去年1月3日任職期間，持有及栽種大麻，供自己施用；同年2月16日，又收受女網友的兩包大麻，直至同年3月13日，被警方查獲，違法情事因而曝光。

且修男於刑事偵審中，均坦承犯行，被依持有二級毒品罪，判處拘役40日；栽植大麻罪則判處有期徒刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並支付公庫5萬元及提供120小時義務勞務，因此確認修男有違法事實。

法官認為，修男屬於司法人員，應依法行事，維護司法機關紀律與形象，卻持有二級毒品及栽種大麻，嚴重損害公務員形象及司法機關信譽；考量修男坦承犯行，及其任職期間工作表現，判處降兩級改敘。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

