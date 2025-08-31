與女友同車 大膽男偷摸醉女酥胸拒認 鑑定結果讓他GG了

邱姓男子被控與女友、女性友人小優同車時，大膽偷摸小優的胸乳，雖然他拒認，但台南地院民事法官根據鑑定結果認定邱有伸出狼爪，判賠15萬元。襲胸示意圖，（資料照，記者王俊忠攝）

2025/08/31 08:15

〔記者王俊忠／台南報導〕邱姓男子被控與陳姓女友一起搭車協助喝得爛醉的女性友人小優回家時，在車內後座大膽偷摸小優的胸部、乳頭，小優曾大喊「邱不要碰我」。雖邱在刑事一、二審都否認侵犯小優，但一、二審都判邱10月徒刑；台南地院民事法官以小優內衣內層與長褲下體外層驗出有男女混合的DNA，與小優指遭邱男猥褻的位置相符，認定邱犯案、須賠15萬慰撫金給小優。

小優指控，2023年6月16日晚間，邱男與她及幾位朋友到台南市1家餐廳吃飯喝酒，直到隔天凌晨兩點半許，她已喝得爛醉、癱軟無力、意識不清，邱與幾位友人把她扶上A女（小優的朋友）的車上，起初，邱男坐A女車上的副駕駛座；邱男的陳姓女友與另位B女坐在後座，由陳女幫忙扶著酒醉的小優。

請繼續往下閱讀...

後來，車子先到B女家，陳女陪B女下車，原坐副駕駛座的邱男改到車後座中間幫忙扶著小優，避免小優傾倒，陳女回車子時改坐到副駕駛座。A女繼續開車到邱男住處，途中，邱男見小優醉的不醒人事，就伸手進女方內衣內搓揉胸部與乳頭。

小優被邱男揉捏後、多次出聲說「不要碰我、邱男不要碰我」。邱男聽後未罷手，反而想從小優穿的牛仔褲下手摸其下體，因小優褲頭過緊、手無法伸入而作罷。此部分，刑事一、二審都依強制猥褻罪判邱男10月徒刑。

邱男堅決否認有在車上猥褻小優、並說當時他女友也在車上，不可能於女友在場且空間狹小的車內去侵犯小優。

一審民事法官查說，開車的A女離開邱男住處時，有聽到小優在哭泣並說遭邱男猥褻一事、當時也有聽到小優喊邱不要碰她。此外，小優內衣內層被驗出她與其他男人混合型的DNA、小優長褲下體外層也驗出男女混合的DNA型別，雖鑑定未明確驗出是邱男的DNA，但在小優衣褲位置都驗出女方與其他人的DNA混合型別，與女方所說邱男撫摸的位置相符，據此認定邱有猥褻行為、須賠償15萬元，還可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法