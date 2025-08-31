不滿糗事被曝光 兄丟鞭炮恐嚇妹妹、打妹夫 法官判3月徒刑

基隆地院近日審結，認定郭男觸犯恐嚇危害安全罪、傷害罪，分別判處有期徒刑3月、拘役20天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名郭姓男子因不滿妹妹及妹夫告知母親自己在外積欠廠商工程款，竟於去年6月17日打電話恐嚇妹夫，甚至到妹妹家丟擲鞭炮，還作勢用鐵鎚砸車；隨後更持鋁棒打傷妹夫，導致對方左手挫傷，妹妹一家憤而提告。基隆地院近日審結，認定郭男觸犯恐嚇危害安全罪、傷害罪，分別判處有期徒刑3月、拘役20天，得易科罰金。

檢警調查，郭男因不滿積欠外面廠商費用的事情被母親得知，追查發現是妹妹與妹夫透露出去，心生不滿，先於案發當天撥打電話給陳姓妹夫，表示將去其家中丟鞭炮、砸妹妹的車子。

同日晚間9時30分，真的拿著鞭炮到妹妹家樓下把點燃的鞭炮，丟向妹妹家二樓，更持鐵鎚作勢砸毀妹妹停在路旁的車輛，讓妹妹一家心生畏懼；5分鐘後，又在金山區下六股路的鄉間道路上，堵到妹夫，手持鋁棒毆打他，導致陳男左手受傷，妹妹一家人決定報警討回公道。

警方循線約談郭男到案說明，並查扣其犯案用的鐵鎚等證物，詢後依法函送法辦。檢察官偵訊後，依恐嚇危害安全、傷害等罪將他起訴。

法官審理時，郭男坦承有朝妹妹家丟鞭炮，還有作勢砸車的情形，卻辯稱只是一時氣憤，沒有主觀犯意。

法官認為，郭男雖辯稱沒有犯意，但他卻在犯案前先打電話恐嚇妹夫，接著又到妹妹家中丟鞭炮，在路上毆打妹夫，過程都被監視器及行車紀錄器拍下。這些行為已讓被通知者對於自身安全、財產感到擔憂恐懼且有不安全感受。況且郭男還作勢要砸車，整體行為均足以讓人感到害怕，因此認定以觸犯恐嚇危害安全罪。

法官認定，郭男觸犯恐嚇危害安全、傷害等罪，分別判處有期徒刑3月、拘役20日，得易科罰金11萬元，全案仍可上訴。

