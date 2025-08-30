騎YouBike流竄台中！香港詐欺車手狂領147次得手270萬

香港男子李家傑流竄台中狂領147次，得款270萬餘元。（警方提供）

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年1月台灣有41名詐欺被害人，受騙匯到人頭帳戶的錢，在台中市超商提款機被領出，警方調閱超商監視器，發現車手竟是騎著YouBike（微笑單車），享受台中市政府補助前半小時免費的優惠，流竄台中狂領147次得款270萬餘元。頭一次見車手騎YouBike犯案，傻眼的員警雖鎖定是中國香港男子李家傑，卻抓不到人，直到他搭機前，才在機場攔截逮捕，台中地院依加重詐欺罪判刑4年4月，用來借單車的1張悠遊卡沒收。

判決書指出，香港人李家傑今年1月加入詐欺集團，報酬是免費來回機票與3萬元台幣，他持觀光簽證入境台灣，用一張悠遊卡借YouBike微笑單車，從1月7日至15日，奔馳台中市領得270萬餘元，交給不詳身分的上手「紅孩兒」。

台中市警局豐原分局從一間超商監視器中，發現李男把單車停在超商外，才詫異得知他靠YouBike代步，他流竄台中市區的南屯、南區與北屯區，山線的豐原區、海線的梧棲區，共五個行政區，在20多家超商與2家銀行的提款機，領錢147次，不過，台中微笑單車站點逾1600處，各站點都能換車，警方鎖定李男身分，他卻在1月15日，於豐原區一家超商提款機領走2萬元後，就不再現身作案。

警方沒抓到李男，趕緊通報台中地檢署發布限制出境命令，1月22日李男到高雄國際機場搭機離台時，豐原警方接到通知，急奔機場逮捕李男，他身上還帶著借單車的悠遊卡一張。

台中地檢署聲押獲准，起訴並具體求刑5年以上，李男坦承犯行，他與損失比較輕微的7名被害人和解，台中地方法院強調，李男嚴重敗壞台灣社會治安與金融秩序，但考量他坦承犯行，與部分被害人和解，判刑4年4月，悠遊卡與3萬元犯罪所得沒收，可上訴。

