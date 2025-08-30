8/30 今彩539頭獎開2注！800萬獎落彰化、新北

今晚（8月30日）開獎的第114000211期今彩539，頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/08/30 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月30日）開獎的第114000211期今彩539頭獎開出2注，由彰化縣和美鎮彰新路二段460號1樓「明灃彩券商行」、新北市永和區中興街60之1號「甜蜜蜜投注站」開出，每注可得800萬元。

第114000211期今彩539中獎號碼為「04、05、07、13、14」，頭獎共開出2注，每注可得800萬元；貳獎共217注中獎，每注可得2萬元；參獎共6990注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7197注中獎，每注可得50元。

第114000211期39樂合彩中獎號碼為「04、05、07、13、14」，四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共271注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬948注中獎，每注可得1125元。

第114000211期3星彩中獎號碼為「849」，壹獎共54注中獎，每注可得5000元。

第114000211期4星彩中獎號碼為「6089」，壹獎共16注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

