黃國昌指中正一為「黑道分局長」？ 分局長陳瑞基學經歷完整破質疑

中正一分局長陳瑞基。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/30 21:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕民眾黨主席黃國昌在今日舉辦的遊行活動中，指謫負責維安工作的北市警中正一分局長陳瑞基是「黑道分局長」，認為是靠黃承國才屢提拔。但事實上，陳瑞基是警界少數具有博士學位的高階警官，更是位具備完整的行政、刑事經驗專才。

現任中正一分局長陳瑞基，中央警察大學刑事警察學系畢業，後深造中央警察大學刑事警察研究所碩士，並再取得中央警察大學犯罪防治研究所博士學位。

陳瑞基曾擔任北市警局派出所主管 、北市刑大副隊長、分局偵查隊長，刑事警察局預防科科長、刑事警察局偵查第四大隊大隊長、北市警文山二分局長、北投分局長、士林分局長、中正一分局長，警職經歷完整。

此次陳瑞基獲派中正一分局長職務，是市警局長李西河鑑於北市近來街頭抗爭有逐漸升高態勢，為確保北市警方在未來的執法上具有更完善的效能，刻意挑選具有偵查偵蒐、法律素養兼備，且個性剛柔並濟的陳瑞基到任。

此外，陳瑞基本身就極為優秀，晉昇和進用都是經過北市警局、刑事警和警政署的層層遴選。警界普遍認為，黃國昌為遊行活動造勢博眼球，刻意將市警局長李西河、分局長陳瑞基，與昔日的黃承國劃上等號，實屬不夠厚道。

