為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    黃國昌指中正一為「黑道分局長」？ 分局長陳瑞基學經歷完整破質疑

    中正一分局長陳瑞基。（記者劉慶侯翻攝）

    中正一分局長陳瑞基。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/30 21:05

    〔記者劉慶侯／台北報導〕民眾黨主席黃國昌在今日舉辦的遊行活動中，指謫負責維安工作的北市警中正一分局長陳瑞基是「黑道分局長」，認為是靠黃承國才屢提拔。但事實上，陳瑞基是警界少數具有博士學位的高階警官，更是位具備完整的行政、刑事經驗專才。

    現任中正一分局長陳瑞基，中央警察大學刑事警察學系畢業，後深造中央警察大學刑事警察研究所碩士，並再取得中央警察大學犯罪防治研究所博士學位。

    陳瑞基曾擔任北市警局派出所主管 、北市刑大副隊長、分局偵查隊長，刑事警察局預防科科長、刑事警察局偵查第四大隊大隊長、北市警文山二分局長、北投分局長、士林分局長、中正一分局長，警職經歷完整。

    此次陳瑞基獲派中正一分局長職務，是市警局長李西河鑑於北市近來街頭抗爭有逐漸升高態勢，為確保北市警方在未來的執法上具有更完善的效能，刻意挑選具有偵查偵蒐、法律素養兼備，且個性剛柔並濟的陳瑞基到任。

    此外，陳瑞基本身就極為優秀，晉昇和進用都是經過北市警局、刑事警和警政署的層層遴選。警界普遍認為，黃國昌為遊行活動造勢博眼球，刻意將市警局長李西河、分局長陳瑞基，與昔日的黃承國劃上等號，實屬不夠厚道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播