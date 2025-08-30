鬼月驚魂！騎士遭新竹貨運貨櫃車擦撞 目擊用路人捏冷汗

一輛新竹貨運貨櫃車違規駛入新莊越堤道出口，撞上同向機車發出巨響，機車後半部全毀。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/30 20:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓男子駕駛滿載貨物的新竹貨運貨櫃車，晚間違規進入二重疏洪道9號越堤道時，轉彎時疑未注意車尾死角，右後輪在彎道尾端，撞上買水果正要回家的楊姓騎士，隨即發出碰撞巨響，後方用路人發現驚險一刻，嚇得尖叫，替騎士捏把冷汗，路人將車禍全程PO網，註明「鬼月開，多小心」；警方到場，楊男騎士全身多處挫傷，機車後半部全毀，逃過死劫仍餘悸猶存，緊急送醫救治；警方對肇事駕駛開罰記點，依過失傷害罪嫌送辦，告誡業主加強員工安全駕駛教育。

新莊警分局29日晚間獲報，新莊區9號越堤道化成路口，發生新竹貨運貨櫃車與一輛機車車禍，到場發現騎士受傷倒地，機車後半部全毀，一旁貨櫃車駕駛也下車查看，貨櫃車右後輪明顯有擦撞痕跡。

警方調查，36歲林男當時駕駛營業貨運曳引車，沿化成路右轉上9號越堤道時，與同向46歲楊男騎乘的機車號碰撞，騎士全身多處擦挫傷，送醫暫無生命危險，雙方酒精值均為0。

新莊分局交通分隊現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，發現營曳引車違規行駛禁行路段，部分依道路交通管理處罰條例第60條2項3款舉發，處1800元以下罰鍰，並記違規點數。

