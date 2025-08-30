詐團假敘利亞軍官騙女87萬 女車手收3.2萬報酬卻被判須全額賠

杜女當詐騙集團車手獲3萬2千元報酬，被逮後新竹地方法院判她須連帶賠償被害人87萬元。（記者廖雪茹攝）

2025/08/30 20:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陳姓女子經由網路認識由詐騙集團佯裝的敘利亞軍官，並談起跨海戀情，假軍官情人先後以缺旅費、財產遭凍結等理由借錢，順利騙陳女將合計87萬元現金交給詐團車手杜姓女子，直到假軍官提出需要350萬元包機，陳女甫察覺遭騙並報警；杜女當車手獲得3萬2千元報酬，但被逮後被新竹地方法院判須連帶賠償被害人87萬元。

判決書指出，杜女於2024年5月間，加入真實姓名年籍不詳、自稱「王鳳珠」、「經理」所屬的詐欺集團，負責擔任收取被害人被騙款項之車手工作。該集團不詳成員在同年3月間，以臉書暱稱「CHENGWEI」向陳女佯稱：在敘利亞當軍官，要退休返回台灣，需要37萬元旅費，因帳戶遭凍結，需向陳女借款，會有一位代理商和陳女聯絡取款。

杜女依「經理」指示與陳女聯絡約定取款時、地，陳女因而陷於錯誤，去年5月14日下午2點在高鐵新竹站計程車排班處，將37萬元交付杜女。「CHENGWEI」又向陳女佯稱：財產遭聯合國凍結，需100萬元才能解凍，50萬元也可以，陳女又於5月30日下午1點多，在關西交流道正義路將50萬元交給杜女。

杜女向陳女取得共計87萬元款項後，分別從中拿取1萬2000元、2萬元做為報酬，並依「經理」指示將餘款至高雄市某處兌換為虛擬貨幣後，轉入詐欺集團所指定的電子錢包內，以此方式掩飾資金去向。之後，「CHENGWEI」又向陳女佯稱：可以放行，但需要350萬元包機，這時陳女甫察覺被騙，並報警偵辦。

新竹地方法院法官認為，杜女已在此件刑事案件審理時承認犯罪事實，加入詐欺集團擔任取款車手，並依指示將取得款項兌換成虛擬貨幣，再從中獲取不法報酬，使陳女損失87萬元，堪認杜女確實與該詐欺集團成員有詐取原告財物的行為分擔，屬共同侵權行為人，對陳女的87萬元損害應負連帶賠償責任。

