    首頁　>　社會

    台中6歲童在房獨處墜10樓亡 父親從客廳進房找沒人驚見悲劇

    江童的父親今天下午進入房內，不見獨子蹤跡，查看驚見愛子已經墜樓，陪同急救不幸身亡。（示意圖）

    江童的父親今天下午進入房內，不見獨子蹤跡，查看驚見愛子已經墜樓，陪同急救不幸身亡。（示意圖）

    2025/08/30 18:49

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區敦富二街上的一處社區大樓，今天（30日）下午發生一起墜樓死亡意外，6歲的江姓男童從10樓住處墜樓，送達台中慈濟醫院時已無心跳呼吸等生命跡象，醫師急救逾30分鐘不治，主要傷勢是頭部（腦部）外傷，據了解，案發時這名男童與父親在家，父親進入房間，卻找不到兒子，四處探看才詫異發現已墜樓，急得趕緊通報台中市消防局，陪著兒子搭救護車奔馳醫院，但仍無法挽回獨子。

    初步這場意外發生時，家裡僅有江童與父親在家中，當時父親在客廳，身為獨子的江童則是在房間內，母親不在家，今天下午2時許，不料，父親進入房間，兒子卻不在房內，且房內的窗戶開啟，探看驚見獨子已經墜樓於1樓。

    台中市警局第五分局則表示，已經進一步聯繫家屬到派出所做筆錄，並將通報台中地檢署相驗釐清死因。

    台中慈濟醫院急診部醫師廖宏基表示，男童由父親陪同送達醫院時，已無生命跡象，搶救約30分鐘不治，主要傷勢是頭部有明顯的挫傷，身體與軀幹、肢體也都有傷勢，初步診斷肢體有骨折現象，但主要還是腦部外傷，但死因仍須法醫師檢驗。

