    首頁　>　社會

    執法無雙標 民眾黨「走鐘」又煽惑誤導 黃國昌涉違集遊法將被傳喚函辦

    台北市警察局長李西河（左）親自慰問因執勤中暑送醫員警。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/30 18:14

    〔記者劉慶侯／台北報導〕民眾黨今日舉辦的「司法改革 公民走讀」，主席黃國昌涉嫌糾眾與警方發生推擠衝撞，造成8名員警受傷，並對負責維安的中正一分局督察組長陳育見作出勒脖子等違法行為，台北市警局將依違反集會遊行法，先傳喚到案說明再函送法辦。

    北市警中正一分局同時指出，黃國昌在遊行和演講中，曾多次指稱警方在申請路權中「執法雙標」，警方嚴正表示，「總統府」和「官邸」是遊行活動的禁制區，且黃國昌根本未曾申請，不無故意誘導民眾誤會之嫌。

    警方表示，黃國昌曾於8月25日夜間直播表示，申請「湖口街路權」遭中正第二分局否准，因此才號召民眾於8月30日7時30分在捷運中正紀念堂站5號出口前集合，以「走讀」方式前往總統官邸。警方對此曾協請其他路段路權，如愛國西路北側，但民眾黨拒絕。所以此次遊行等於完全違法。

    警方表示，至於黃國昌質疑昔日「反年改」及「秋鬥」都曾遊行經中山南路、愛國西路北側路段，是經申請核准，惟民眾黨要求的是「湖口街路權」，屬於遊行禁制區，所以遭警方拒絕，根本無執法雙標情事。

    此外，在今（30）日7時許，民眾黨主席黃國昌號召近千名群眾於國家戲劇院前廣場聚集，並由黃國昌指揮集體行進，步行至中山南路與愛國西路口西南角後即停滯不前，欲沿愛國西路南側人行道進入管制區內，過程中黃國昌持續發表演說，並不斷鼓動民眾前進、推擠員警及阻材，進而攀越阻材，已違反集會遊行法等相關規定。

    集會期間造成8名員警受傷，信義分局六張犁派出所許姓女警昏厥送醫，分局分局長陳瑞基依法舉牌警告1次、命令解散2次及制止4次，有效防止民眾侵入管制區。針對黃國昌等人涉嫌違反集會遊行法、破壞阻材並推擠員警等違法行為，警方已報請台北地方檢察署檢察官指揮偵辦。

    至於警方中山南路與愛國西路口阻材架設地點，雖非屬集會遊行禁制區，但因該路段屬總統官邸安全維護區範圍，歷次處理非法陳抗，均視狀況於該路口架設阻材。

    有關警方後續自行將阻材撤除一事，警方表示，因天氣炎熱，部分員警及民眾長時間推擠，已出現身體不適情形，現場指揮官立即下令先於該路口完成第二層阻材架設後，為利救護需求、避免警民流血衝突，遂將第一層阻材撤除，以確保民眾及員警安全。

    市警局表示，中正一分局及中正第二分局除於活動前依相關法規發布管制公告，並於管制範圍周邊架設適當阻材及派員管制、疏導，確保重要官署、活動人員及用路人之安全，過程秉持比例原則及兩公約精神；本分局尊重民眾表達意見之權利，並呼籲應以和平、理性方式為之，以維護社會安寧秩序。

