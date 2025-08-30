怒！慣竊2個月內5度犯案 宜蘭鄉親怒吼「快抓去關！」

警方獲報到場將黃嫌逮捕。（民眾提供）

2025/08/30 17:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭34歲黃姓男子是名慣竊犯，有多項前科，長期被地方視為頭痛人物，今年7至8月間連續犯案5次，包括竊盜、入侵民宅等，今天更恐嚇、出手毆打被他偷走機車的失主，目無法紀的囂張行徑，讓鄉親忍無可忍，怒吼「快抓去關！」

黃男犯案多起，是當地慣竊，今年7月中因竊盜遭逮捕被請回後，月底就潛入礁溪某食品加工廠，偷走老闆放在車內的2萬元現金，警方持拘票逮捕，最終也請回，8月中則跑到員山鄉偷某住戶放在門口的名牌球鞋，相關畫面全被網友發文公審，他發現不滿留言，大嗆網友要求刪文，氣得鄉親想動私刑，將他「蓋布袋。」

黃男偷完球鞋不久，還入侵住宅，行竊失風後，乾脆躲在3樓室外機躲避查緝，跟警方對峙3小時不肯下來，最後落網被以竊盜罪函送法辦。當地居民盼警方不要捉了又放，趕緊抓去關，但他因犯輕罪，罪刑1年以下有期徒刑，可不予解送，因此都被請回。

今天凌晨3點，他又到頭城某民宅行竊，將機車騎走遭警方追查，清晨7點偷偷將車騎回民宅放，原以為神不知鬼不覺準備離開，未料手機放在車箱內折返拿取，剛好被失主撞見，雙方當場起衝突，黃男不僅言語恐嚇，還出手打人，囂張行徑全被附近監視器拍下，讓居民拳頭都硬了。

礁溪警方獲報火速趕到現場，將黃男逮捕，全案訊後依恐嚇、傷害及竊盜等罪移送偵辦，並強調會加強巡邏，同時呼籲民眾如遇不法情事，務必報案，確保個人財產安全。

