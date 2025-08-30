警駕加油站廁所撞見「色色男」 下秒查出「毒百鈔」

警以為撞見色色畫面，男子背對廁所雙手抽動惹誤會，近看竟是用百元鈔磨毒，當場查獲愷他命送辦。（民眾提供）

2025/08/30 16:19

〔記者王捷／台南報導〕台南警二分局警方昨天凌晨巡邏，發現李姓男子在加油站廁所，站在洗手台前背對廁所門口，雙手不斷抽動，警員以為他在做什麼色色的事情，上前一看卻發現李男將K毒粉末倒進百元鈔裝盛，李男辯駁，雖然他吸毒，他不可能共公開做色色的事，警方訊後處以行政裁罰。

李男昨天凌晨3點左右在加油站廁所洗手台前磨毒品，背對門口，雙手不斷抽動，引起中正派出所警員楊淯鈞、吳嘉佩警覺，上前一看，發現他在磨毒品，倒入手中的百元鈔票中，鈔票折痕深重，粉末痕跡清晰，立即上前盤查並扣得疑似毒品。

請繼續往下閱讀...

李男自稱要將毒品藏於紙鈔內，再倒入香菸吸食，警方初步檢驗確認為第三級毒品愷他命，由於未達5公克，訊後對李男處以行政裁罰。

警方說，將粉末夾藏於鈔票中，讓警方查緝不易，毒品不僅侵蝕使用者身心，還會衍生家庭、治安問題，警方將持續強力掃蕩，提醒民眾切勿因一時好奇而觸法，以免誤入歧途。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

