為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「鬼滅海報免費贈」為餌 男粉絲被詐光積蓄20萬元

    「防詐之駐」宣導圖。（刑事局提供）

    「防詐之駐」宣導圖。（刑事局提供）

    2025/08/30 14:46

    〔記者邱俊福／台北報導〕近期電影「鬼滅之刃無限城篇」上映，掀起一波熱潮，不少粉絲為了獲得限量特典而四處尋覓，詐騙集團也鎖定這股風潮，利用「贈品交換」、「低價周邊」與「鬼滅海報免費贈」等噱頭行騙，1名從事旅遊的陳姓男粉絲，日前就因想免費獲得海報，被以支付運費等為由，一步步誘使匯款13次，直至積蓄20萬元被騙光，始發覺上當，憤而報警；刑事警察局今提醒民眾小心受騙。

    刑事局表示，本月中旬，家住桃園市的陳姓男粉絲於Threads社群平台上看到一名賣家帳號發布貼文，稱免費贈送「鬼滅之刃特典海報」，僅需支付運費，陳男心生好奇，主動私訊聯繫，對方隨即提供一個「賣貨便」付款連結，陳男依指示支付運費後，對方又謊稱「交易發生錯誤，需開通藍新金流權限」，並提供一名暱稱為「線上客服專員006」的假客服LINE帳號，要求陳男進一步認證。

    假客服在通話中不斷保證「認證金額會退回」，並以電話方式告知網路銀行匯款帳號，然而，對方持續以「認證失敗」為由，不斷催促陳男再次匯款。陳男起初深信對方說詞，直至連續匯出13筆款項，本月24日將帳戶內20萬多元幾乎耗盡，才驚覺遭詐騙並報案。

    刑事局指出，這類「贈品詐騙」手法已成為常見陷阱，歹徒利用消費者追求優惠、收藏心態，誘使民眾一步步落入圈套，因此提醒，只要遇到要求「額外認證」、「重複匯款」或「非官方客服」等情況，務必提高警覺，並立即中止交易。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播