「鬼滅海報免費贈」為餌 男粉絲被詐光積蓄20萬元

2025/08/30 14:46

〔記者邱俊福／台北報導〕近期電影「鬼滅之刃無限城篇」上映，掀起一波熱潮，不少粉絲為了獲得限量特典而四處尋覓，詐騙集團也鎖定這股風潮，利用「贈品交換」、「低價周邊」與「鬼滅海報免費贈」等噱頭行騙，1名從事旅遊的陳姓男粉絲，日前就因想免費獲得海報，被以支付運費等為由，一步步誘使匯款13次，直至積蓄20萬元被騙光，始發覺上當，憤而報警；刑事警察局今提醒民眾小心受騙。

刑事局表示，本月中旬，家住桃園市的陳姓男粉絲於Threads社群平台上看到一名賣家帳號發布貼文，稱免費贈送「鬼滅之刃特典海報」，僅需支付運費，陳男心生好奇，主動私訊聯繫，對方隨即提供一個「賣貨便」付款連結，陳男依指示支付運費後，對方又謊稱「交易發生錯誤，需開通藍新金流權限」，並提供一名暱稱為「線上客服專員006」的假客服LINE帳號，要求陳男進一步認證。

請繼續往下閱讀...

假客服在通話中不斷保證「認證金額會退回」，並以電話方式告知網路銀行匯款帳號，然而，對方持續以「認證失敗」為由，不斷催促陳男再次匯款。陳男起初深信對方說詞，直至連續匯出13筆款項，本月24日將帳戶內20萬多元幾乎耗盡，才驚覺遭詐騙並報案。

刑事局指出，這類「贈品詐騙」手法已成為常見陷阱，歹徒利用消費者追求優惠、收藏心態，誘使民眾一步步落入圈套，因此提醒，只要遇到要求「額外認證」、「重複匯款」或「非官方客服」等情況，務必提高警覺，並立即中止交易。

