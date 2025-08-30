彰縣3年8起太陽能光電火災 消防局曝起火主因

彰化縣近3年來共發生8件太陽能光電火災。（圖由消防局提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕隨著綠能政策發展，太陽能光電系統已成為再生能源發展的重點項目，根據台電統計截至今年6月，彰化縣太陽能光電裝置容量已突破200萬瓩，居全國第2，然而，儘管太陽能光電系統有助減碳發電，若安裝與維護不當，也可能埋下火災風險，彰化縣消防局統計，全縣近3年來共發生8件太陽能光電火災，主因為太陽能光電模組短路或電氣箱體機件過熱及接觸不良等，唯有正確防範與應變，才能保障生命與財產安全。

消防局指出，根據內政部建築研究所協同研究報告指出，屋頂型光電火災比例高於一般地面型光電廠，光電系統的火災原因可大致分為光電模組本身起火以及相關電力設備（控制箱、電線等）起火兩大類。為降低相關風險，提醒太陽能光電系統設置者，務必落實4項防範重點，分別為慎選合格安裝業者、選用合格模組產品、定期檢查與維護、預留搶救及逃生空間。

若不幸發生太陽能光電火災，消防局呼籲民眾應保持冷靜，並立即通報撥打119及聯絡維運廠商，並遠離太陽能光電模組、電源線及建築物導電性構造，避免觸電危險，此外，主動提供系統斷電位置、設備配置圖及聯絡方式，協助消防人員進行現場判斷與搶救部署。

太陽能光電系統火災與光電模組本身起火以及相關電力設備有關。（圖由消防局提供）

