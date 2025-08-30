被誆買研磨機具轉賣賺差價 嘉市警、郵局保住女子9千萬

嘉市第一分局員警日前與嘉義玉山郵局局員攜手合作，成功阻止一起9千萬元購買研磨機具的投資詐騙案。 （嘉市警方提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕詐騙猖獗，嘉義市警察局第一分局員警日前與中華郵政嘉義玉山郵局局員攜手合作，成功阻止一起9千萬元購買研磨機具的投資詐騙案，保住一名40多歲女子財產免受損失。

警方說，這名女子日前神色匆匆走進嘉義玉山郵局，欲提領9千萬元現金，局員詢問款項用途時，女子始終支吾其詞，僅重複「要買研磨機具」說法，且不斷查看手機訊息，疑似受人指示回應，局員關懷詢問下察覺有異，趕緊通報警方前來攔阻。

員警詳查後，才發現女子不是要開設工廠，卻要買研磨機具，原來是遭詐騙集團假冒廠商負責人，以現金購買可以再優惠，轉賣機檯更能賺大錢的話術詐騙，員警並於現場向該廠商查證並無此負責人後，確認是詐騙，保住女子財產，女子一再向警方和行員表示感謝。

此外，第二分局日前受理一件詐欺案，發現被害人與詐騙集團還有聯繫，為避免二次受騙，與被害人合作在面交地點周邊埋伏，當場查獲佯稱是虛擬貨幣幣商的22歲取款車手，員警當場逮捕這名車手，並查扣100萬元贓款及工作證、收據及手機等證物。

市警局刑警大隊表示，嘉市警方全力阻詐，7月攜手轄內金融機構攔阻詐欺案件27件、總金額達1億534萬元，且詐欺案件受理情形相較於6月有呈現下降趨勢，財損金額則大幅減少9616萬元。

為持續提升民眾金融防詐意識，前天市警局與市府地政處、嘉義郵局合作舉辦「金融防詐知識講座」，現場有百位民眾參與，以實際案例分享常見的「假投資」、「假檢警」及「盜用LINE帳號」等詐騙手法，更設計有獎徵答與趣味互動遊戲，現場氣氛熱烈。

