見鬼了？ 高雄街頭深夜驚見無人機車滑過 騎士自摔跑了

無人機車自行滑過馬路後，衝撞到人行道盆栽後倒地。（民眾提供）

2025/08/30 13:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾前（28）日晚上10點多開車行經三民區九如一路與澄清路口，驚見1輛無人騎行的機車從前方滑行而過，由於正值農曆7月鬼門開，讓不少網友開玩笑是「好兄弟」在騎，不過警方說明，是騎士自摔、車輛自行滑行跑了，幸好傷勢無大礙，也未波及其他路人。

這起無人機車的影片被上傳網路社群，吸引不少網友趣味留言，有人回應「機車好兄弟騎走啦」、「農曆7月到了什麼怪事都會發生」、「別懷疑，就是好兄弟在飆」，也有人笑答「科技已經進步到機車也有無人車」、「誰家的自動駕駛機車還沒發表先偷跑了」。

請繼續往下閱讀...

三民二分局陽明所指出，陳姓男子（16歲）28日晚上10點多騎乘微型電動二輪車直行澄清路往南方向，近九如一路口時，為閃避路旁駛出之機車而自摔，機車騎士肇事後未停留現場逕行駛離，陳男自摔造成手腳擦挫傷，救護人員到場包紮後無大礙。

警方調查，陳男酒測值為0，初步研判為陳男行車時未注意車前狀況，違反道路交通安全規則第124條第5項規定，另路旁駛出之機車騎士因肇事後未停留現場逕行駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條3項，可處3000至9000元下罰鍰，並吊銷其駕駛執照，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

此外，警方已調閱沿線監視器，掌握涉案騎士相關資訊，後續將通知肇事嫌疑人到案，並依刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌，移請台灣高雄地方檢察署偵辦。

民眾行車記錄器拍到無人機車橫行過馬路。（擷水自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

微行電動二輪車騎士於路口發現有機車行駛而出，被驚嚇到自摔，導致車輛自行滑行。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法