    首頁　>　社會

    3毒蟲狂偷北投地區工地電纜 他藏「假陽具」做這件事

    張嫌用來逃避尿檢的假陽具。（記者劉慶侯翻攝）

    張嫌用來逃避尿檢的假陽具。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/30 13:33

    〔記者劉慶侯／台北報導〕有毒品前科的張男、杜女、曾男組成竊盜集團，專門伺機偷取建築工地的電纜，台北市警北投分局經數月追查，終於逮獲3人。其中，張男因經常需要接受尿液檢驗，居然隨身攜帶假陽具，以便用來掉包尿液躲避檢驗。警方訊後均依法移送士林地檢署偵辦。

    警方表示，北投地區7、8月份期間接連發生多起建築工地電纜線遭竊情事，尤其近一個月間警方已受理數件電纜線竊案。

    北投分局經大量調閱街頭監視畫面追查，發現為同一組竊盜組織所為，犯罪手法都是在行竊前先以絕緣膠帶變造機車車號，再裡應外合，由1名犯嫌在外把風，另外2名犯嫌侵入工地行竊。同時查出嫌犯都有毒品和槍砲前科。

    警方前日兵分多路前往新北市淡水地區，成功逮獲46歲張男、34歲杜女、49歲曾男，並查獲犯嫌持有毒品海洛因、針筒及其他施用器具，研判犯嫌係缺錢買毒才鋌而走險竊取電纜線。

    警方更在搜索過程中搜出一個假陽具，經了解，因張嫌是毒品人口需經常接受尿液檢驗，所以買來隨身攜帶，以便查驗時可裝填他人尿液躲避毒品檢驗。全案訊後依竊盜及毒品罪嫌士林地方檢察署偵。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    嫌犯在北投區中央北路四段的工地伺機竊盜。（記者劉慶侯翻攝）

    嫌犯在北投區中央北路四段的工地伺機竊盜。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲的各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲的各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

