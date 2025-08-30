「智慧路標」等交安工作多管齊下 南投1至7月車禍死亡降17％

南投縣建置「智慧路標」即時監測交通事故資訊，提醒縣民注意道路安全，強化事故預防與宣導效果。（資料照）

2025/08/30 13:32

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣為降低交通事故，祭出建置「智慧路標」等措施多管齊下，今年1至7月A1、A2類交通事故，較去年同期降幅約4.1%，其中A1類交通事故死亡人數降幅更達17.2%，呈現改善趨勢。

南投縣警察局表示，今年1至7月，全縣A1與A2類交通事故共5573件，較去年同期5811件減少238件，降幅約4.1%，其中死亡人數24人，較去年同期29人減少5人，降幅達17.2%。分析死亡A1事故成因，以轉彎未依規定、闖紅燈直行及自撞或其他不當駕駛行為為前三大肇因，事故大多涉及機車駕駛人。

請繼續往下閱讀...

警察局強調，警方除加強取締酒駕、超速等重大交通違規，每起重大死亡事故發生後均召集相關單位會勘，提出具體改善方案，例如埔里鎮台14線事故地點，會勘後增設路段照明並規劃移動式測速照相；草屯鎮無號誌路口事故，責請主管機關劃設停讓標線，提升路口安全。此外，9月各級學校開學後，警方也會加強校園周邊交通安全宣導與執法，協助學童建立正確交通觀念，並針對新生及外縣市來南投就讀的大學生加強交安宣導，避免因不熟悉交通環境或缺乏安全觀念而發生事故。

縣政府新聞及行政處也指出，為降低交通事故，縣府導入交通安全成效數據監測平台，透過「智慧路標」即時監測交通事故資訊，並結合 LINE 推播系統，提醒縣民注意道路安全，同時積極推動學童舉手或舉小黃旗過馬路等措施，均發揮效果。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投縣推動學童過馬路「舉小旗」等措施，加強學裡交通安全。（南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法