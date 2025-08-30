搭公車被門夾傷頻傳 北市公運處要求落實標準流程

有乘客搭265公車被車門夾住，經提醒司機才停車開門，議員認為公車車門夾傷案頻傳。台北市公運處今天表示，會要求公車業者須告知駕駛長應落實各項標準作業流程。示意圖。（資料照）

2025/08/30 14:20

〔中央社〕有乘客搭265公車被車門夾住，經提醒司機才停車開門，議員認為公車車門夾傷案頻傳。台北市公運處今天表示，會要求公車業者須告知駕駛長應落實各項標準作業流程。

國民黨台北市議員游淑慧透過質詢資料提到，接獲陳情，有民眾日前搭265公車末班車時，駕駛疑未注意乘客要下車，就急關門並驅車往前，導致乘客被車門夾住並卡在門中間，直到其他乘客提醒，司機才停車開門。

她說，民眾反映265公車在上下班尖峰時段搭乘人數較多，車內常現擁擠，且乘客站立於前後車門口的情形普遍，部分司機常未待乘客完全下車就關門，導致急煞與車門夾人事件頻傳。

她調資料發現，公車業者自主提報車門夾傷乘客案件，從2023年46件、去年25件、今年1至6月已達13件，至於未造成傷害的夾人事件，認為數量可能不計其數。

游淑慧要公運處應行文各客運業者，特別是針對常發生夾人案路線的客運業者，應要求駕駛在關門車門前留意狀況，並確認是否有乘客要下車，避免類似事件再發生，確保市民及學童搭乘安全。

北市公共運輸處回應，為提升行車安全，每年辦理12場行車安全教育訓練，已要求公車業者辦理自主教育訓練。

公運處表示，會持續要求公車業者須告知駕駛長落實各項標準作業流程，應確實注意車內外乘客動態，待乘客上下車完妥後，再關閉車門起駛離站，避免發生車門夾傷乘客情形，確保行車安全。

此外，全市大型公車均已加裝車門防夾及車門未關妥警示裝置，且自去年起新增補助裝設主動式車門感測安全系統。為提升乘客安全，已要求公車業者加速安裝進度，預計今年安裝率達80%，目標明年全數安裝完成。

