大貨車追撞聯結車駕駛受困車內 台61線王功段一度塞車2小時

2025/08/30 12:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台61線彰化王功路段今天上午發生一起重大車禍，由廖男（37歲）駕駛的一部大貨車疑未注意車前狀況，追撞前方聯結車，導致車頭嚴重變形，廖男一度受困車內，警消利用破壞機具，耗費一番功夫才將人救出，所幸傷者意識清楚送醫治療。這起事故造成該路段一度封閉2小時，上午10點才恢復通車。

這起事故發生在上午7點43分許，地點位於西濱公路南下197公里處，接近彰化王功路段。警方表示，廖男駕駛的大貨車疑未注意車前狀況，追撞前方行駛中的聯結車大貨車車頭幾乎全毀，因嚴重擠壓變形，廖男雙腿被夾在車內，無法脫困。消防隊員到場後，用破壞機具將廖男救出，送醫後沒有大礙，詳細的肇責有待警方調查。

這起事故佔用了路肩、外側及中間共三個車道，適逢周末假日出遊，現場嚴重回堵，車流一度動彈不得。警方緊急封閉路段進行救援及排除作業，直到上午9點57分左右才全面恢復通車，整整封閉了2小時，讓許多用路人行程大受影響。

廖男受困車內，消防人員利用破壞機具將他救出。（民眾提供）

