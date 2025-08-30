為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    百萬網紅Cheap曝「罰單未繳」詐騙信 笑稱：高中資訊社水準

    小心！百萬網紅Cheap分享收到來自盜版監理所的詐騙信件，電郵信件內容稱「罰單未繳」，由於他本身沒有車，因此立刻察覺有異，抱著測試心態胡亂輸入假資料，並截圖信用卡頁面供民眾參考，呼籲千萬不要輸入，否則恐遭境外刷卡亂買東西。（圖擷取自Cheap臉書粉專）

    小心！百萬網紅Cheap分享收到來自盜版監理所的詐騙信件，電郵信件內容稱「罰單未繳」，由於他本身沒有車，因此立刻察覺有異，抱著測試心態胡亂輸入假資料，並截圖信用卡頁面供民眾參考，呼籲千萬不要輸入，否則恐遭境外刷卡亂買東西。（圖擷取自Cheap臉書粉專）

    2025/08/30 15:13

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕小心！百萬網紅Cheap分享收到來自盜版監理所的詐騙信件，電郵信件內容稱「罰單未繳」，由於他本身沒有車，因此立刻察覺有異，抱著測試心態胡亂輸入假資料，並截圖信用卡頁面供民眾參考，呼籲千萬不要輸入，否則恐遭境外刷卡亂買東西。

    百萬網紅Cheap昨發文表示，他收到一封信說「罰單未繳」，仔細一看笑出來，因為他根本沒車。點進去是一個粗製濫造的盜版監理所網站，介面大概是高中資訊社的作品，所有的按鈕都不能按。

    Cheap說，他輸入一組身份證字號，生日是民國1年，創了一個114歲的人瑞，結果這位人瑞同志「違規不停讓行人」，還「紅燈右轉」，且「管制」的「制」還打錯字，顯示「114年6月23日、汽車駕駛人行經有燈光號誌管『製』之交岔路口紅燈右轉行為」，下一頁就直接跳出來要你輸入信用卡號，你真的輸入了就會被境外刷卡，拿去刷LV、愛馬仕。

    Cheap指出，他接著輸入「9487、4444、8787」，送出一大堆垃圾訊息給他，然後整個頁面崩潰關，「我猜後端只是簡陋的Excel」。

    Cheap最後提醒，不要隨便點奇怪連結，不要亂輸入個資，尤其是你的信用卡，因為詐騙手法真的很爛，你被騙就會比他更爛一點點。

    許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「我之前收到是跟我說，我不依規定使用燈光，違反處罰條例42條，罰單900元......，要騙人也不先做功課，42條是1200元！」、「我開特斯拉，他傳連結叫我繳燃料費，不然要罰款......」、「我也遇過，說是機車停車費。問題是，我他X是騎腳踏車的！」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

