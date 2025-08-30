為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子吸毒還開曳引車上國道 撞緩撞車擠壓駕駛致死

    林姓男子駕駛營業貨運曳引車撞上緩撞車，現場一片混亂。（警方提供）

    林姓男子駕駛營業貨運曳引車撞上緩撞車，現場一片混亂。（警方提供）

    2025/08/30 11:13

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕林姓男子4月8日駕駛營業貨運曳引車行經桃園市楊梅區國道1號南向69.9公里處時，撞上為了施作門架工程而停在路肩的緩撞車，致緩衝車擠壓駕駛許姓男子而當場死亡，桃檢調查，林男上路前曾吸食安非他命，才駕車肇禍，已依公共危險案件將他提起公訴。

    桃檢調查，43歲林男從事駕駛聯結車工作多年，4月7日上午他在新竹縣的公司貨櫃屋內吸食安非他命，隔天上午6點多駕著營業貨運曳引車從新竹縣湖口鄉出發，行駛過程中，因受毒品影響，他已多次超速、跨越雙白線、偏移車道、跨越槽化線、未依標線行駛、行車飄移。

    4月8日下午4點多，林男駕車行經國道1號南向69.9公里處時，從國道最內側的車道偏離，駛到最外側的路肩，從後方撞擊停在路肩的緩撞車，衝擊力道強大，緩撞車因此被往前推擠，桃檢指出，緩撞車駕駛許男當時站在副駕駛座的車門與護欄中間，不幸被擠壓下半身，致頭腹部鈍挫傷併骨盆等嚴重傷勢而失血性休克，當場死亡。

    林男採驗尿液，驗出他曾吸食安非他命，桃檢偵結，已因公共危險案件將他提起公訴，至於林男涉嫌吸食安非他命部分，另案偵辦中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播