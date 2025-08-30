男子吸毒還開曳引車上國道 撞緩撞車擠壓駕駛致死

林姓男子駕駛營業貨運曳引車撞上緩撞車，現場一片混亂。（警方提供）

2025/08/30 11:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕林姓男子4月8日駕駛營業貨運曳引車行經桃園市楊梅區國道1號南向69.9公里處時，撞上為了施作門架工程而停在路肩的緩撞車，致緩衝車擠壓駕駛許姓男子而當場死亡，桃檢調查，林男上路前曾吸食安非他命，才駕車肇禍，已依公共危險案件將他提起公訴。

桃檢調查，43歲林男從事駕駛聯結車工作多年，4月7日上午他在新竹縣的公司貨櫃屋內吸食安非他命，隔天上午6點多駕著營業貨運曳引車從新竹縣湖口鄉出發，行駛過程中，因受毒品影響，他已多次超速、跨越雙白線、偏移車道、跨越槽化線、未依標線行駛、行車飄移。

請繼續往下閱讀...

4月8日下午4點多，林男駕車行經國道1號南向69.9公里處時，從國道最內側的車道偏離，駛到最外側的路肩，從後方撞擊停在路肩的緩撞車，衝擊力道強大，緩撞車因此被往前推擠，桃檢指出，緩撞車駕駛許男當時站在副駕駛座的車門與護欄中間，不幸被擠壓下半身，致頭腹部鈍挫傷併骨盆等嚴重傷勢而失血性休克，當場死亡。

林男採驗尿液，驗出他曾吸食安非他命，桃檢偵結，已因公共危險案件將他提起公訴，至於林男涉嫌吸食安非他命部分，另案偵辦中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法