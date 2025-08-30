為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    港攝影師街拍台18歲女大生 帶她回家含「那一根」GG了

    港籍何姓男子對台灣女大生伸狼爪遭判刑1年2月。示意圖。（資料照）

    港籍何姓男子對台灣女大生伸狼爪遭判刑1年2月。示意圖。（資料照）

    2025/08/30 10:56

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕來台定居已3年的何姓港籍男子，工作之餘還兼任攝影師，日前他幫剛滿18歲的女大生小雅（化名）拍照後，約她到租屋處把照片掃描進電腦裡，小雅跟他回家，竟被何男上下其手，還把手指伸進小雅嘴巴裡叫她含住，小雅隱忍10天後報警，法官依強制猥褻罪判他徒刑1年2月。

    判決指出，去年5月間，何姓男子透過網路結識有意拍攝個人寫真照的小雅，兩人相約6月18日碰面，兩人在街頭拍完照後，因何男是透過拍立得相機創作，於是邀小雅到他的租屋處將照片掃描進電腦裡，方便傳照片給小雅。

    隔天中午，小雅到租屋處後，何男竟對小雅伸撑狼爪，不但摸她胸部，還把手指探入小雅嘴巴裡叫她含住，小雅反抗直說不要，何男見小雅無意再與他發生進一步關係，只好收手。小雅倉惶離開，事後傳訊給何男「我想了很久還是決定跟你說一下，就是希望之後不會再發生像去你家掃照片的時候發生的事了，像是一直要抱我、親我或摸我胸部之類的事情」。

    何男回她：「不會了」，本以為事情就此告一段落，沒想到小雅傳完訊息後不到半天時間，就跑去警局報案提告；高雄地方法院審理時，何男否認侵犯小雅，辯稱自己只有碰到她的手，沒有做出過份的舉動，但法官綜合相關事證後不採信他的說詞，依強制猥褻罪判他徒刑1年2月，可上訴，但何男是香港人不是外國人，服刑完畢後是否強制出境，將移由內政部移民署本於權責及相關法律處理。

