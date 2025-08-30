中市府退休高官屢傳下體照 與女公務員「情慾交流」判賠元配

台中市政府退休的卓姓前官員，傳自己裸照與鹹濕訊息給洪姓女公務員，法官判決2人應賠償卓妻40萬元。示意圖。（資料照）

2025/08/30 10:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任職台中市政府多項重要職務，已退休的卓姓前官員，其妻去年見到卓的手機內，與洪姓女公務員有尺度極大的鹹濕對話，卓男甚至拍自己下體裸照傳給洪女，情人節出遊共宿，還回味「弟弟要進進進出出」、「感覺彼此的情慾交流」等，氣得控告2人求償60萬元，卓男否認與洪女有性關係，辯稱對話是「為避免性功能退化的想像」，洪女則辯稱不知卓男還有婚姻，台中地院不採信辯詞，判決2人應賠償卓妻40萬元。

判決書指出，卓妻指控說，她於去年2月看到丈夫手機的LINE，與洪姓女公務員有露骨的性愛對話，卓甚至傳自己裸照給洪女，2人共度情人節之後，還有回味性愛的對話，卓、洪侵害她的配偶權，2人應連帶賠償40萬元。

台中地院審理時，卓男答辯說，與洪女於情人節出遊共宿汽車旅館，是他左腳踝受傷，安排到汽車旅館休息，並無發生性行為，討論性愛的對話，是他「為避免性功能退化，而以此方式為想像刺激並表述內心苦悶」；洪女則答辯說，她不知卓男尚有婚姻，兩人只是朋友，二人都聲明駁回卓妻之訴。

台中地方法院則認為，卓男屢屢傳自己裸露下體的照片給洪女，還有諸多露骨言詞，包括「回想我們一起纏綿悱惻的愛撫」、「想著今天弟弟用力抽插妹妹」、「好想跟老婆寶貝親密愛撫」、「弟弟要進進進出出，在裡面和妹妹一起感覺彼此的情慾交流」。

法官強調，上述言詞「尺度之大，顯然已逾越一般人可接受之開玩笑尺度」，2人顯有不正常往來，另外，洪女宣稱不知卓男仍有婚姻，但兩人對話時，卻討論「你們（卓男與妻子）離婚時，財產怎麼分」，顯示洪女知道卓男尚未離婚，判決兩人應連帶賠償卓妻40萬元，可上訴。

