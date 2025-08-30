機車騎士違規被開紅單 當面罵警察「幹」獲判無罪

黃姓男子違規駕駛被員警攔停開單，不滿罵幹被法官判無罪。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/08/30 10:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子騎車上班違反交通規則遭員警攔停，黃男不爽被開單，竟當面罵警員「幹」，騎車離去時還補了一句「垃圾」，員警不甘受辱提告公然侮辱罪，但法官認為黃男罵髒話「未逾越一般人可合理忍受之範圍」，因此判他無罪。

判決指出，去年9月4日傍晚5點多，黃姓男子騎車行經小港區時，因交通違規遭小港分局大林派出所李姓警員攔停，警查詢黃男身分後，告知他「駕照已經吊銷了不能騎機車」，黃男解釋要騎車上班，求饒「拍謝，再給我一次機會」，但李員告知他會開單，黃男解釋要騎車上班，但李員堅持開單，黃男問：「那這樣要多少啊，上下班而已，還要開紅單」，警員告知：「可以坐公車、騎腳踏車，為什麼要騎機車？」

請繼續往下閱讀...

警員製作舉發單完成，拿給黃男說：「這張簽名」，黃問：「要繳多少啦」，警說不知道，黃再問：「簽哪裡啦」，警指簽名處，黃男簽完後說：「拿去啦」，黃男拿走警員手上通知單，看了一眼警員，隨後側低了頭，頭又轉回前方對著李員方向說：「幹」，李員說：「你在罵我喔」，黃男回他：「我譙你逆，我譙我自己不行嗎」，黃男收好通知單並停等待紅燈，綠燈亮起，騎乘機車離開，在經過李員身邊時，側臉對著李員大罵一聲「垃圾」。

李員不甘受辱提告公然侮辱罪，高雄地方法院審理時，黃男否認犯行，辯稱不是在罵警察，是自己罵自己，因為覺得自己很衰；法官勘驗密錄器後，發現黃男雖然有罵人，言詞固然可能造成李員不快或難堪，但黃男冒犯影響程度，尚難認確已逾越一般人可合理忍受範圍，因此判黃男無罪，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法