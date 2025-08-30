為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    女會員秀甜蜜合照害曝光 健身教練「隱婚」帶開房判賠妻15萬

    女會員把自己與已婚健身教練的甜蜜合照上傳網路，教練之妻發現提告，法院判決教練應賠償妻子15萬元確定。（示意圖）

    2025/08/30 10:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家健身中心的已婚郭姓男教練，去年（2024年）帶女會員出遊並共宿，女會員誤認自己找到真愛，把自己與郭男出遊的甜蜜照片上傳網路社群，被郭男的原配陳女見到，持照片怒提民事告訴，向2人索賠60萬元，2人都否認有染，一審認定女會員不知郭男已婚，不用賠償，郭男則應賠償原配陳女15萬元，郭、陳都上訴，二審見解與一審相同，全案駁回確定，雙方不得再上訴。

    判決書指出，陳女提起民事損害賠償之訴，指控丈夫郭男與女會員出遊，在外過夜發生性行為，兩人以「寶貝」、「老公」互稱，侵害她的配偶權，2人應賠償她60萬元。

    郭男承認與女會員出遊、過夜，也承認以「寶貝」、「老公」互稱，但他辯稱是一般正常朋友交往，沒有發生性關係；女會員也承認一同出遊，互稱「寶貝」、「老公」，但兩人沒有在外面過夜，沒有發生性行為，她還強調自己經常跟男生（男性）出去玩，且她不知郭男已婚，兩人都聲明駁回陳女之訴。

    台中地院一審認為，沒有證據顯示女會員知悉郭男已婚，女會員不用賠償；至於郭男部分，他與女會員一起到南部旅遊，並親密頭靠頭及牽手，郭男也承認兩人出遊且住同一棟旅館的同一間房，雖否認發生性行為，但已逾越社會通念所能容忍的範圍，判決他應賠償原配陳女15萬元。

    陳女與郭男都上訴，陳女主張與一審相同，郭男則主張陳女也有外遇，他也要向妻子陳女求償60萬元，雙方應能「抵銷」，高等法院台中分院二審卻認為，民法規定故意侵權行的債務人，不得主張「抵銷」，駁回郭男與陳女的上訴，全案判決確定。

