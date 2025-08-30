桃市重複交通事故點位多 審計處籲警方提高天羅地網涵蓋率

桃園市天羅地網監視錄影系統的攝影機畫面能協助釐清車禍責任。（警方提供）

2025/08/30 10:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市天羅地網監視錄影系統的攝影機目前共2萬2468支，雖較2022年底僅增加220支，但2024年釐清交通事故責任的件數，較2022年增加1萬2684件、增幅約達140%，桃園市審計處指出，部分重複發生事故點位尚未設置天羅地網，警方應持續優化設置監視錄影系統策略，以協助釐清交通事故責任。

審計處調查，2022年到2024年間，交通事故發生的點位周圍200公尺設置天羅地網涵蓋率，3個年度分別是91.21％、89.53％、88.90％，而點位周圍500公尺的涵蓋率則分別為是98.30％、98.38％、98.27％，兩者於2024年的涵蓋率都較2022年低；另，2022年到2024年間，共計多達1614件交通事故，點位周圍500公尺內都未設置天羅地網監視錄影系統。

請繼續往下閱讀...

桃園市政府警察局表示，桃園市天羅地網監視錄影系統目前共2萬2468支攝影機，其中車道攝影機1萬4069支，占了63%，且都具有車牌辨識功能，數量是全國第一；針對交通事故點位周圍200公尺、500公尺涵蓋率下降，以及交通事故點位周圍未設置天羅地網監視錄影系統，警方考量重複發生事故點位非屬路口且多屬於路段或彎道部分，經轄區警分局會勘後，除調整既有的天羅地網監視錄影系統外，也已加強輔導民間監視器對外拍攝，以涵蓋路段或彎道。

桃園市天羅地網監視錄影系統的攝影機畫面能協助釐清車禍責任。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法