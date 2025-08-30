為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    爆不倫風波後 高醫大董事長陳建志現身開球

    高醫大董事長陳建志（左2）遞球，副校長林志隆（右1）與高醫副院長戴嘉言（左1）雙投球為賽事開球。（高醫提供）

    高醫大董事長陳建志（左2）遞球，副校長林志隆（右1）與高醫副院長戴嘉言（左1）雙投球為賽事開球。（高醫提供）

    2025/08/30 10:02

    〔記者許麗娟／高雄報導〕中華職棒昨（29）日在高雄澄清湖球場進行台鋼雄鷹對抗樂天桃猿之戰，現場舉辦「高醫主題日」，高醫體系號召數百位員工與眷屬進場應援、力挺棒球，上月爆發與小港醫院副院長馮明珠不倫緋聞的高醫大董事長陳建志也現身開球。

    台鋼雄鷹主場的高醫主題日，開賽前特別安排的「雙開球組合」，高雄醫學大學董事長陳建志、高醫大副校長林志隆、高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、高醫大主任秘書黃書鴻等體系首長全都換上台鋼訂製的棒球勁裝登場開球，展現不同於平日穿白袍的熱情與活力，高醫亦在場邊設置InBody與科技體適能檢測攤位，提供到場觀賽的球迷免費健康檢測。

    高醫指出，在「健康台灣」的國家政策下，高醫積極推動全民運動，守護運動員的健康，高醫今年初再度與職棒台鋼雄鷹簽署合作備忘錄，不僅為台鋼雄鷹教練團、全體球員及啦啦隊安排至高醫岡山醫院進行完整的健康檢查，更成立專業運動醫療團隊在場內外隨時守護球員健康，成為台鋼力拚總冠軍的強力後盾。

    台鋼雄鷹近期簽下的選秀狀元韋宏亮，曾接受高醫骨科部長周伯禧親手完成韌帶重建手術，周伯禧也特別到場關心，看到韋宏亮恢復狀況極佳十分開心，更期待他能成為台鋼邁向總冠軍的重要拼圖。

    台鋼雄鷹主場舉辦高醫主題日，高醫體系首長換上台鋼訂製的棒球勁裝登場開球。（高醫提供）

    台鋼雄鷹主場舉辦高醫主題日，高醫體系首長換上台鋼訂製的棒球勁裝登場開球。（高醫提供）

    高醫骨科部長周伯禧部長（右１）特別到場關心台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮（右2）韌帶重建手術後的恢復狀況。（高醫提供）

    高醫骨科部長周伯禧部長（右１）特別到場關心台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮（右2）韌帶重建手術後的恢復狀況。（高醫提供）

    高醫體系首長頒獎給全場MVP。（高醫提供）

    高醫體系首長頒獎給全場MVP。（高醫提供）

    高醫攜手台鋼雄鷹，共展醫療與棒球雙能量打造健康台灣。（高醫提供）

    高醫攜手台鋼雄鷹，共展醫療與棒球雙能量打造健康台灣。（高醫提供）

