逆子抱摔母親致死 判刑17年5月再延押2個月

莊姓男子與母親發生爭執，竟抱起母親重摔致死，嘉義地院裁定延押。（記者丁偉杰攝）

2025/08/30 09:51

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市莊姓男子不務正業，去年11月間與母親在家門口發生爭執，竟將母親抱起後重摔在地，隨後轉頭離去，母親經路人發現送醫救治，仍回天乏術。嘉義地院國民法官法庭依傷害直系血親尊親屬致死罪，判莊男17年5月有期徒刑，嘉義地院並認為有勾串證人之虞，日前裁定延長羈押2個月。

65歲莊母與次子莊男29歲同住，兩人於去年11月28日凌晨發生爭執，莊男毆打母親頭部，母親逃至家門口前，莊男持續施暴，竟自後方將母親環抱雙腳離地摔至地面。

請繼續往下閱讀...

莊母當下倒地不起，莊男隨後轉頭離去，直到路人經過發現莊母倒在路邊，才趕緊報案送醫，但莊母搶救10天後仍傷重不治。

嘉義地院國民法官法庭依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處莊男17年5月有期徒刑。

莊男自今年4月16日起羈押在案，法官認為莊男可預期將受重刑處罰，有相當理由足認有較高逃亡可能，且他與其父兄已形同陌路，失去家人羈絆，甚至可能無家可歸，並有勾串證人之虞，裁定自9月16日起延長羈押2月。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法