2度賣安毒辯「與朋友分享」 男子不認罪獲判24年

卓姓男子2次販賣第二級毒品安非他命各1公克，被法院判刑24年，併應執行13年6個月。圖為安非他命示意照。（資料照）

2025/08/30 09:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓姓男子，被查獲2次販賣各約1公克的第二級毒品安非他命給汪姓男子；但他矢口否認，辯稱只是與朋友分享。苗栗地方法院法官調查，兩人關係僅是藥頭與藥腳，且卓男前有販毒前科，認其素行非佳，難以輕縱，2次犯行各判12年有期徒刑，併應執行13年6個月。

卓男於去年6月24日在苗栗縣苑裡鎮，及去年6月27日在台中市大甲區，各販賣一包約1公克的安非他命給汪男，各收取2500元；卓男被通霄警方查獲，依法送辦，由苗栗地方檢察署起訴。

卓男坦承有交付各一包的安非他命給汪男，但矢口否認販賣，辯稱他只是單純與朋友分享，沒有跟汪男收錢營利，屬轉讓行為。

不過，法官依據汪男證詞、卓男陳述及調閱2人之間通聯內容顯示，認為卓男與汪男兩人之間，僅是藥頭與藥腳關係，無深厚情誼。且卓男自身就是施用毒品重度成癮者，而毒品價格不菲，不認為卓男能如此大方，三天兩頭「請」汪男。

法官認為，縱使卓男真的是要轉讓，與汪男分享，理應邀汪男前往其住處拿取即可，不必冒著被查獲的風險，跨縣市相送到汪男家，不採信卓男辯詞。

另，法官調查，卓男前有販賣毒品的前科，素行非佳，且有反覆實施毒品相關犯罪的情形，難以輕縱，審酌卓男否認犯行之態度及一切情狀，依販賣第二級毒品共2罪，各判處12年徒刑，併應執行13年6個月。全案可上訴。

