澎湖追風音樂燈光節人潮多 白沙警路邊成功攔截毒販

澎湖追風音樂燈光節開幕帶來人潮，但隨之而來是防止毒品流入問題。（澎管處提供）

2025/08/30 09:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖追風音樂燈光節昨（29）晚熱鬧開幕，在韓國性感天后孝琳壓軸領軍表演下，觀音亭繼花火節後再現人潮，湧入近6000人，但伴隨人潮而來就是潛藏毒品危害問題，因此不僅園區內警犬隊進駐，馬公市聯外道路設置攔截點，白沙警分局果然建功，成功在講美OK公園攔截到毒販駕車，並起出2級毒品。

燈光節開幕活動，孝琳擔任壓軸嘉賓演出，載歌載舞表演炒熱現場氣氛，晚間9時30分後逐漸散場，人潮、車潮由觀音亭向市區、澎南、湖西及白沙等方向疏散。白沙警分局由分局長李幸芳領軍展開擴大臨檢，在講美OK公園路段設置攔截點，果然發現一部轎車行跡可疑欲駛離現場，現場警力眾人見狀，立即趨前將2人逮捕，搜索車內赫然發現包裝袋中藏有疑似毒品。

警方立即將2人帶回偵訊，並鑑定疑似毒品粉末，確認為2級毒品1包，涉案2名年輕人，分別為居住在西嶼外垵、馬公山水，根據外垵民眾表示，這次被捉的年輕人，先前已有毒品前科，據聞有人專門販售毒品至外垵，導致多名年輕人淪陷毒品危害，情況相當嚴重。

白沙警分局已成立專案小組，針對毒品販售重點查緝，務必要將源頭徹底根除，但澎湖多次查獲大量毒品，企圖藉由澎湖海路偷渡轉運至台灣牟利，部分毒品又藉由船運或快遞管道，送回澎湖荼毒民眾健康，根本之道還是截斷毒品源頭，才能防止毒品影響民眾的健康。

白沙警分局在講美OK公園設置攔截點，成功查獲毒駕。（記者劉禹慶攝）

