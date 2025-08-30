租地非法堆置廢棄物再伺機運出丟棄 拆除工程業者被判3年半

屏東縣環保單位及警方將查緝非法清運、丟棄廢棄物列為重點項目。示意照，非本案廢棄物。（資料照）

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓拆除工程業者在屏東縣租地後，夥同蔡男將拆除後產生的廢木材、廢磚塊、廢玻璃等廢棄物，運往堆置，再交由陳男陸續將非法堆置在租地的廢棄物運往高雄地區丟棄，嚴重破壞境，屏東地院依非法清理廢棄物罪分別判處黃、蔡及陳男3人各3年6個月、2年4個月及1年2個月徒刑，並追繳不法所得，可上訴。

專門承攬住宅或廠房拆除工程的黃姓業者，在屏東縣新園鄉向不知情的黃姓地主承租一塊空地後，於2012至2013年間，將施工拆除下來的廢磁磚、磚塊、砂土、混凝土塊、廢木材、水塔、浴缸等廢棄物，夥同蔡姓男子陸續以貨車運往該租地堆置，再以每趟次3000元價碼委由陳姓男子駕駛曳引車，分批將非法堆置的裝潢廢棄物運往高雄市鳥松區空地伺機丟棄，危害環境，經屏東縣環保局會同警方查獲後，依違反廢棄物清理法將黃男等3人送辦。

屏東地院認為黃男等3人明知未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，卻租地圍籬擅自堆置及清運廢棄物，危害環境衛生及國民健康，實屬不該，依涉案程度及角色分工，分別判處黃男3年6月、蔡男2年4月、陳男1年2月徒刑，並分別追繳尚扣得的犯罪所得10萬元、2萬7千元及9千元。

