才認識9天就約到家裡看電影 男猥褻女網友判刑6月

楊姓男子約女網友小貞到家中看電影，被控初次見面就猥褻小貞，法官審酌楊已賠女網友，判他緩刑3年。（示意圖）

2025/08/30 09:19

〔記者林嘉東／台北報導〕楊姓男子在交友軟體結識女網友小貞（化名）後，邀約至他住處看電影，被控初次見面就在看電影時對她毛手毛腳，不僅從後摟她、摸她胸部、吻她，還跨在她身上摸胸、下體，時間長達5分鐘之久。台北地院法官審酌楊男已賠償小貞，並達和解，依楊男犯強制猥褻罪判處6月徒刑，緩刑3年。緩刑期間須服30小時義務勞務，與接受3場法治教育。

判決指出，楊男前年11月間透過交友軟體Omi結識小貞，9天後，邀小貞到他住處一起看電影，楊被控趁小貞躺在床上看電影時，突從右後方摟抱她，摸她胸部及親吻她頸部，不顧她伸手撥阻，楊竟變本加厲，跨坐她腿上，掀開她上衣，揉捏、舔她的胸部，並隔褲撫摸她下體，猥褻她達5分鐘之久，直到她掙脫逃離後報警。

檢方調查時，楊始知犯下大錯，賠償小貞損失，達成和解，並同意原諒楊，檢方遂聲請簡易判決處刑；法官審酌楊已知錯，且與小貞達成和解，依楊男犯強制猥褻罪判處6月徒刑，緩刑3年。緩刑期間須服30小時義務勞務，與接受3場法治教育。

