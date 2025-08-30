為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    才認識9天就約到家裡看電影 男猥褻女網友判刑6月

    楊姓男子約女網友小貞到家中看電影，被控初次見面就猥褻小貞，法官審酌楊已賠女網友，判他緩刑3年。（示意圖）

    楊姓男子約女網友小貞到家中看電影，被控初次見面就猥褻小貞，法官審酌楊已賠女網友，判他緩刑3年。（示意圖）

    2025/08/30 09:19

    〔記者林嘉東／台北報導〕楊姓男子在交友軟體結識女網友小貞（化名）後，邀約至他住處看電影，被控初次見面就在看電影時對她毛手毛腳，不僅從後摟她、摸她胸部、吻她，還跨在她身上摸胸、下體，時間長達5分鐘之久。台北地院法官審酌楊男已賠償小貞，並達和解，依楊男犯強制猥褻罪判處6月徒刑，緩刑3年。緩刑期間須服30小時義務勞務，與接受3場法治教育。

    判決指出，楊男前年11月間透過交友軟體Omi結識小貞，9天後，邀小貞到他住處一起看電影，楊被控趁小貞躺在床上看電影時，突從右後方摟抱她，摸她胸部及親吻她頸部，不顧她伸手撥阻，楊竟變本加厲，跨坐她腿上，掀開她上衣，揉捏、舔她的胸部，並隔褲撫摸她下體，猥褻她達5分鐘之久，直到她掙脫逃離後報警。

    檢方調查時，楊始知犯下大錯，賠償小貞損失，達成和解，並同意原諒楊，檢方遂聲請簡易判決處刑；法官審酌楊已知錯，且與小貞達成和解，依楊男犯強制猥褻罪判處6月徒刑，緩刑3年。緩刑期間須服30小時義務勞務，與接受3場法治教育。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播