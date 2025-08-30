為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    離奇失蹤逾50年！老翁分得土地後「人間蒸發」 國產署代管聲請死亡宣告

    黃男土地分割後人間蒸發，日前被法院宣告死亡。（資料照）

    黃男土地分割後人間蒸發，日前被法院宣告死亡。（資料照）

    2025/08/30 08:51

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃男1967年12月5日與家族進行土地分割，他分得4筆共500坪的土地後就「人間蒸發」，黃男下落成謎，也沒有人出面幫他報失蹤，後來土地便暫由國有財產署管理，而為了處理黃男相鄰的土地，國有財產署日前向彰化地方法院聲請宣告死亡獲准。

    根據法院公布資料，失蹤人黃男，最後留下的紀錄是1967年12月5日與他人辦理土地分割登記，當時將田尾鄉某段土地分割後，他就再也沒有出現在任何官方紀錄中。

    黃男的四筆土地共500多坪，部分與他人共有，10年前共有人一度有意捐出部分土地作道路使用以繁榮地方，但土地屬於共有，難以分割，最重要的是黃男杳無意訊，捐地繁榮地方之舉最後作罷，最後僅能由國有財產署出面向警方報失蹤人口。

    如今10年已滿，國有財產署為了有效利用土地，這段時間雖曾委請共有人找尋黃男下落，均無所獲，該署也向政府機關了解是否有黃男就醫記錄，一樣沒有消息，日前以失蹤人失蹤滿10年為由向法官聲請死亡宣告。

    彰化地方法院審理後認為，根據現有證據，至1967年12月5日起即處於失蹤狀態，至今已超過50年，遠超過舊民法規定的10年失蹤期間，因此准許國產署的聲請。

