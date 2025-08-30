替老婆修手機意外發現 竟然戴綠帽已10年

謝姓男子替太太檢修手機，意外發現太太偷吃詹姓「小王」10年，新北地院判詹須賠謝男40萬元。示意圖。（資料照）

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市林一家服飾店謝姓老闆去年替妻子檢修手機時，意外發現妻子與賣水果詹姓男子婚外情長達10年，2人不僅互傳鹹濕訊息，還發生性行為，憤而提告求償精神慰撫金台幣100萬元。新北地院認為詹男侵害謝配偶權屬實，應賠償40萬元。

謝男指出，他與妻子結婚30多年，去年太太手機畫面出現延遲跑不動狀況，他協助清理應用程式時，意外發現太太，不僅傳裸露胸部私密照給詹姓男子，從2人對話研判，不僅與詹男發生婚外情至少10年，2人去年3月間還至公園發生性行為。

法院審理時，詹男解釋，他與謝妻僅是比較好的朋友，他沒有與謝妻發生過任何性行為。

法官審酌詹與謝妻的對話紀錄發現，詹去年2月間傳訊息：「我對你是真的，是愛你的，不然不會一起走10年」、謝妻回說，「謝謝你讓我認識你、讓我有再次愛上一個人的感覺...」；去年3月間謝妻傳：「告訴你哦...你讓我褲子都濕了，一直流出來」，詹則稱：「那不就很濕，你很愛啊」，謝妻回應：「嗯嗯，但不開心，我還要，你不要」，顯示詹與謝妻的往來，已逾越普通朋友交往分際。

法官認為，詹與謝妻的婚外情，非一般婚姻信守誠實的配偶所能容忍，足以動搖謝與謝妻的婚姻關係，詹侵害謝配偶權益甚大，判詹男須賠償謝精神慰撫金40萬元。

