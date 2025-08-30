新竹湖口深夜轎車撞斷電桿翻覆！1死2傷

新竹縣湖口鄉德豐路與新湖路586巷口，昨天深夜發生一起轎車擦撞電桿後翻覆事故，現場造成電桿斷裂，3人受傷。（新竹縣消防局提供）

2025/08/30 08:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉德豐路與新湖路586巷口，昨天深夜發生一起轎車擦撞電桿後翻覆事故，現場造成電桿斷裂，造成3人受傷，其中25歲王姓男子1被壓在車體下方，消防人員以機械設備協助脫困，王男被救出時已失去呼吸和心跳，緊急送醫搶救仍不幸回天乏術；這起車禍一度造成道路受阻，經警方交管及台電搶修後恢復暢通，車禍原因待進一步釐清。

消防局表示，29日深夜23點59分獲報這起車禍，立即派遣湖口與新豐分隊共3車6人前往搶救，並同步通報警方及台電到場協助處理電桿斷裂問題。到場後，救援人員發現其中2名傷者，分別為24歲張姓男子（湖口人）及22歲林姓男子（竹東人）已自行脫困，意識清楚、生命徵象穩定，送往中國醫大新竹附醫治療。

請繼續往下閱讀...

而另1名傷者25歲王姓男子（竹北人）則因受壓於車體下方，經歷長時間脫困作業後，在今天凌晨約1點4分由救出，但現場已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送往湖口仁慈醫院急救。經醫療人員搶救，仍不幸於2點43分宣告不治。

消防局指出，事故現場因車輛翻覆及電桿倒塌，一度造成道路受阻，後續經員警協助疏導交通，並由台電人員處理電桿修復作業。

警方表示，後續將釐清事故原因，呼籲駕駛人夜間行車應注意速限與路況，避免憾事發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法