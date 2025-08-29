少年無照開大貨車撞死女騎士 截肢父頂替被重判反悔自首

戴男替開車撞死女騎士的兒子頂罪，被判刑後反悔，到地檢署自首，高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

2025/08/29 22:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市戴姓少年開車撞死人，左腳截肢的戴父擔心兒子留下污點，教唆小孩跟警方說是他肇事，戴父後來被依過失致死罪重判1年10月後，卻反悔跑去自首，被高等法院高雄分院改判無罪。

警方調查，2022年10月13日下午，戴姓少年無照駕駛大貨車，行經藍田路與大學西路交岔口時，涉嫌闖紅燈與綠燈剛起步的蔡姓女騎士碰撞後，女騎士經送醫急救，3天後傷重死亡。不久，戴父接獲兒子電話，他告知兒子若警方詢問，就說是他開車肇事，自己則從新竹搭高鐵南下處理。

員警抵達現場，將戴姓少年帶回調查，他供稱是其父開車，全案依過失致死及肇事致人於死而逃逸兩罪移送法辦。

2024年4月底，橋頭地院審酌戴父坦承犯行，但未賠償和解，分別判處徒刑10月和1年2月，併執行刑1年10月。戴父接獲判決書後，因良心不安而上訴，改口否認犯行外，並在6月3日前往橋檢自首，堅稱他不是真正肇事者，並被橋頭地院依頂替罪判處拘役4月，可上訴。

至於戴父涉肇事部分，高雄高分院調查，戴父左腳截肢，依靠助行器行走，但據目擊證人指出，發生車禍後，有穿白衣服男子下來，並未使用行動輔助器具等，因此改判無罪，尚未定讞。另戴姓少年涉嫌撞死人，被警方移送高雄少家事法院審理中。

法界人士則指出，戴父應是經高人指點，認為兒子是少年犯，如果認罪量刑不會太重，加上冒名頂替罪，刑度本來就不重，他又自白可減輕其刑，因此決定自首。

