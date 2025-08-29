再接再厲！8/29 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

8月29日開獎的第114000083期大樂透、第114000210期今彩539頭獎皆摃龜。（本報合成）

2025/08/29 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕8月29日開獎的第114000083期大樂透、第114000210期今彩539頭獎皆摃龜。

第114000083期大樂透中獎號碼「13、20、25、27、28、32，特別號：02」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得99萬4609元；參獎共32注中獎，每注可得6萬6944元；肆獎共130注中獎，每注可得1萬593元；伍獎共2016注中獎，每注可得2000元；陸獎共3187注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬148注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7233注中獎，每注可得400元。

第114000083期49樂合彩中獎號碼為「13、20、25、27、28、32」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共97注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3340注中獎，每注可得1250元。

第114000210期今彩539中獎號碼為「07、20、21、30、38」。頭獎摃龜；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6214注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6523注中獎，每注可得50元。

第114000210期39樂合彩中獎號碼為「07、20、21、30、38」。四合摃龜；三合共229注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8401注中獎，每注可得1125元。

第114000210期3星彩中獎號碼為「961」。壹獎共42注中獎，每注可得5000元。

第114000210期4星彩中獎號碼為「9367」。壹獎共29注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

