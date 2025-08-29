生命小泳士戒治分監現身說法 勉收容人重拾自我價值

明德戒治分監邀請生命小泳士孫翊倫演講，與收容人互動。（明德戒治分監提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕法務部矯正署台南監獄明德戒治分監今天舉辦「送境美學」主題講座，罕見疾病的生命小泳士孫翊倫應邀演說，以親身的奮鬥故事，傳遞正向力量，鼓勵收容人用不同角度看待各種挑戰，從中找尋希望，重拾自我價值。

除了孫翊倫之外，知名的書藝家王志揚也應邀現身，一起分享感動人心的逆境美學，在艱困中更加不能放棄，只要努力，就可找到希望，突破難關，看見生命亮光。

王志揚還以書法為媒介，引導收容人體會「靜心」、「自覺」與「重構」的意義，鼓勵他們在面對毒癮拉扯時，找到屬於自己的出口。

王志揚陪伴罕病癌症愛妻、侍奉失智父母，也用心照顧女兒，走過近20年的艱苦歲月，以毅力戰勝生命的9彎18拐。

孫翊倫先天成骨發育不全，脊椎彎曲達70度，雙腳變形，至今仍找不出病因，為了擴張胸腔發育，延長生命，他每天要完成1千公尺仰式游泳的訓練，相當辛苦。

為了豐富收容人心靈與生命層面的視野，並強化戒癮成效，分監特地舉辦主題講座，孫翊倫與王志揚以自身經歷為出發點，如何在生命重大轉折後，破除困頓，克服逆境。

監長盧興國表示，戒除毒品不僅是身體的解癮，更要心靈的重建，透過生命教育講座，啟發收容人對生命的省思，成功復原，回歸家庭社會。

明德戒治分監邀請生命小泳士孫翊倫，以及知名書藝家王志揚進行演講。（明德戒治分監提供）

