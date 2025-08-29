租廠房堆2000噸廢塑膠混合物 屏縣環保公司負責人判3年2月

屏東縣環保局查獲義翔環保公司收受來源不明的大量廢塑膠混合物，堆置在里港鄉租來的廠房中。（屏東縣府環保局提供）

2025/08/29 21:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣義翔環保公司涉嫌以合法掩護非法，收受大量來源不明廢塑膠混合物，堆置在租來的里港鄉廠房中，嚴重危害環境，環保局在例行稽查時查獲，案經屏東地方法院審理，本月依非法貯存廢棄物罪，判處徐姓負責人有期徒刑3年2個月，並對義翔公司科罰金200萬元，至於廠房所有人清除廢棄物所花費近1020萬元，徐男也需支付。

防止非法廢棄物跨縣市流竄，屏東縣府環保局稽查人員2022年1月27日開車行經里港鄉三和路一處廠房時，從正拉下的鐵門縫隙瞥見裡頭堆放了大量可疑物品，當機立斷會同里港警分局入內稽查，赫然發現廠房內外滿是混合溜冰鞋、鋁箔包、木材、手套、紙盒、肥料袋、水泥袋、石頭等的塑膠廢棄物，疊放高度甚至比2個人高，清查後報請屏東地檢署偵查起訴。

法院調查，徐男經營的環保公司數度更名，有繹群、麥可、義翔，繹群公司，2020年向一家投資公司承租里港鄉三和路廠房，租期5年；義翔公司從2020年11月至2022年1月被查獲，1年3個月內就在該廠房堆置量體高達4420.96立方公尺的廢塑膠混合物，推算重量約近2000噸，因廠房一度發生火災燒毀部分廢棄物，估算實際堆置的數量更加可觀。

調查過程徐男辯稱，現場查到夾帶的物品，是挑選後要挑掉的，廢塑膠本就有可能夾帶少量廢棄物，不是故意收受廢塑膠混合物；但法院認為，其所收受並堆置的混合廢棄物，並非義翔公司廢棄物清理計畫書所記載的廢塑膠。依廢棄物清理法第46條非法貯存廢棄物罪，處有期徒刑3年2個月，並對義翔公司科罰金200萬元。

屏東縣環保局表示，徐男是累犯，環局已多次針對其實際負責的環保公司開罰，在里港廠房，不但將混合廢棄物貯於室內，連戶外空地也堆放，對環境造成嚴重危害，查獲後其公司均已不得再營運。

義翔環保公司在里港鄉租來的廠房中，堆置廢塑膠混合物，數量十分龐大。（屏東縣府環保局提供）

連戶外也堆放大量裝有廢塑膠混合物的太空包。（屏東縣府環保局提供）

