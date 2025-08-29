為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北捷運警察隊明年掛牌 編制240人、增設3分隊守護市民安全

    新北市將成立「捷運警察隊」，預計明年掛牌。（資料照，新北市警局提供）

    新北市將成立「捷運警察隊」，預計明年掛牌。（資料照，新北市警局提供）

    2025/08/29 21:09

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（29）日通過「新北市政府警察局組織規程」部分條文草案，確立新北市將成立「捷運警察隊」，預計明年掛牌，結束全台僅有新北市未設置捷運專屬警力的安全缺口。警察局長方仰寧表示，新隊伍將在現有淡海、安坑分隊基礎上，增設土樹、汐東、五泰3個分隊，全面覆蓋新北捷運路網，負責站體與車廂安全、沿線治安維護及恐攻反制。

    方仰寧指出，捷運警察隊將編制240名警力，預算員額156人，初期編制已有39人，明年元月將增至74人，隨捷運通車逐步提升至156人。新隊伍將在現有淡海、安坑分隊基礎上，增設土樹、汐東、五泰3個分隊，全面覆蓋新北捷運路網，負責站體與車廂安全、沿線治安維護及恐攻反制。

    議員陳乃瑜表示，捷運是市民每日重要交通工具，卻長期缺乏專責警力，「這不只是制度缺陷，更是市民隱憂」，樂見捷運警察隊補強安全網。

    議員張嘉玲、陳乃瑜、石一佑、蔡錦賢、黃淑君等人則憂心警力來源，要求市府爭取中央加人力；方仰寧承諾，編制將由警局與大隊現有員額調整，絕不影響各分局，如果壓縮，我願意接受處分」。人事處長林正壹也補充，警局現有逾3000名未使用員額，足以支應本次編制。

    陳乃瑜並提醒，捷運站體守望與巡邏屬保全工作，但遇竊案或非現行犯仍需警力介入，後續偵辦也將回歸各分局，須明確劃分事權。

    新北市議會今（29）日通過「新北市政府警察局組織規程」部分條文草案，確立新北市將成立捷運警察隊，預計明年掛牌，結束全台僅有新北市未設置捷運專屬警力的安全缺口。（記者羅國嘉攝）

    新北市議會今（29）日通過「新北市政府警察局組織規程」部分條文草案，確立新北市將成立捷運警察隊，預計明年掛牌，結束全台僅有新北市未設置捷運專屬警力的安全缺口。（記者羅國嘉攝）

