    首頁　>　社會

    擦撞郵差機車 中油外包員工腦壓過高無法後送本島 三總澎湖分院搶救中

    澎湖縣白沙鄉講美路段發生機車對撞車禍，警方現場維持秩序。（民眾提供）

    2025/08/29 20:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙鄉講美路段今（29）日發生一起機車相撞意外，中油外包員工騎機車與騎公務機車的郵差擦撞，中油外包員工因安全帽噴飛，導致顱內嚴重出血，緊急送往三總澎湖分院搶救，性命垂危，考量腦壓過高，無法申請直昇機後送台灣，家屬由台灣趕抵澎湖處理相關事宜，詳細肇事原因，刻由警方調查中。

    白沙警分局調查指出，服務於白沙赤崁郵局的左姓郵務員，今天下午2時許騎郵局公務摩托車，沿途送交信件，經過講美派出所附近時，與一名78年次也是騎機車的中油外包員工擦撞，中油外包員工因安全帽噴飛，導致顱內出血昏迷，緊急由講美派出所呼叫澎湖縣政府消防局，派出救護車將倒地傷患緊急送往三總澎湖分院搶命。

    受傷的中油員工性命垂危，因腦壓過高，無法申請直昇機後送台灣，避免途中因高空壓力導致病情惡化，只能由院方先安置處理，員工家住台中，家屬準備搭機趕來澎湖，協助處理相關事宜，警方也在現場蒐證，釐清車禍發生原因，確定未來責任歸屬。

    據了解，該名外包中油員工隻身前來澎湖工作，家境並不富裕，突遇車禍意外，母親還與姊姊借錢，才能籌足旅費抵澎，處理相關事宜，中油外包廠商是否介入協助處理？仍待後續觀察。

    受傷的中油外包員工因安全帽噴飛顱內出血，被送往三總澎湖分院搶救，陷入昏迷，性命垂危。（記者劉禹慶攝）

