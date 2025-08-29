為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    桃園警匪追逐驚險10分鐘！通緝犯連撞貨車、警車 「被公車制伏」

    吳嫌開車屢鑽小路，撞上貨車後倒車逃竄，但公車在旁，動彈不得，警車堵在後方壓制逮人。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/08/29 19:26

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市今下午2點多發生警匪追逐案，28歲吳姓男子駕駛轎車，載27歲李姓女子及賴姓男子行經平鎮區環南路時，被員警發現該車是曾在轄區內提領贓款的詐欺車手車輛。經示意攔查，吳嫌拒檢加速逃逸，上演驚險10分鐘巷道追逐，犯嫌最後在中壢區中山東路二段80號處受阻於車陣時，員警趁勢破窗將3人拉下車制伏，除了嫌犯車輛，貨車、公車、警車3車都遭撞受損，幸無人傷亡。

    10分鐘的警匪追逐路程約4公里，吳嫌開車屢鑽小路逃竄，車速1度逾80公里，開至日新路與中山東路二段口撞上貨車後，再倒車逃竄，但公車在旁，動彈不得，隨後警車堵在後方，吳嫌仍嘗試衝撞未果，警方直接衝到車上，用腳踢破擋風玻璃，員警大聲喝斥「下車」連連，費了一番工夫才將3人強拉下車制伏。

    平鎮警分局指出，28歲吳男是竊盜、公共危險通緝犯，警方另在車內查獲安非他命吸食器及依託咪酯，全案訊後依公共危險、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    吳男（白衣者）開車載李女及賴男，被警攔檢時，拒檢逃逸，上演巷道追逐。（記者黃政嘉翻攝）

